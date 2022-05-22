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香港黑幫招學生追債 15人落網 最小14歲

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

黑幫非法收數集團招攬「搵（賺）快錢」青少年充當追債「前鋒」，於日前破壞多間虛擬貨幣連鎖分店。警方展開代號「創頂」行動，共拘捕15人，包括兩名分別為14歲中學生及一名17歲少年。他們被收數集團利誘招攬，充當打手襲擊債仔及淋油。該犯罪集團為追債1900萬港元（約241.9萬美元），涉及至少6宗刑毀及傷人案。

文匯報報導，今次被捕的收數集團成員共有13男2女（14至68歲），由不同黑社會組織操控，其中兩人同為14歲的中學生，一人為輟學的17歲少年。

他們被招攬幫忙追債，包括伏擊債仔及上門搞破壞。警方在行動中搜獲鐵鎚、膠棒、油罐、收債紙條、手提電話及犯案時穿著衣物等證物。所有人涉嫌「刑事毀壞」、「傷人」及「刑事恐嚇」罪被扣查。

該收數集團涉及一間虛擬貨幣交易連鎖店被破壞，包括於早前向觀塘、旺角、灣仔和銅鑼灣4間分店淋油、砸毀玻璃門及貼追債紙條。警方拘捕3名男子後追查背後的追數集團，並鎖定多名成員，於本月17至20日在全港共拘捕15人，相信與近月6宗非法追數案有關，涉及債項主要是借貸及個人財務，總數達1900萬元，最大金額為1100萬元。

該集團主要招攬青少年追數，包括伏擊債仔，向債仔住所或者公司淋潑油漆及張貼收債大字報，以及向債仔發出電話恐嚇或短訊等。

由今年開始至昨日，警方在全港各區共破獲至少6宗非法收數案件，共拘捕43人，其中18歲以下有25人，23人為學生，有兩人更年僅14歲。警方高度關注犯罪集團利用社交平台利誘青少年非法收數，宣稱未成年人士被捕後只會被警司警誡。警方強調，追數相關的罪行屬重罪，其中「刑事毀壞」最高刑罰為監禁10年，而「傷人」及「刑事恐嚇」最高刑罰為監禁3年。

虛擬貨幣

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