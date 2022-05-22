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獲邀惹疑 美國律師退出香港國安法論壇

香港新聞組／香港22日電
圖為去年7月香港律政司主辦題為「國安家好」的《香港國安法》法律論壇。（中通社資料照片）
圖為去年7月香港律政司主辦題為「國安家好」的《香港國安法》法律論壇。（中通社資料照片）

香港律政司將於28日舉辦港區國安法法律論壇，美國達維律師事務所（Davis Polk & Wardwell）亞洲區主席馬田•羅傑斯（Martin Rogers）18日應允出席，但英國金融時報20日引述另一曾在港涉襲警被捕再逐出境的美籍律師批評該論壇是「明目張膽的政治宣傳」；羅傑斯21日未解釋原因，宣布退出活動。

明報報導，羅傑斯18日在社交平台LinkedIn表示，很榮幸獲邀在論壇發言，就港區國安法案例作研讀及國際案例比較，形容論壇涵蓋有趣和重要的議題。他21日在LinkedIn表示，決定不在論壇上發言，強調此前是以個人身分答應參與活動，不反映他認可或支持任何討論議題，以及涉事的個人或機構。律政司回覆查詢時僅稱論壇將如期舉行。

金融時報前日一篇報導，引述2019年在港涉襲警被捕、去年罪成被判監四個半月後逐出境的美籍律師比克特（Samuel Bickett）稱，上述論壇是「明目張膽的政治宣傳」，羅傑斯獲邀參與「唯一原因是（當局）利用知名美國律師行為活動增添虛假認受性」。

報導又引述美國喬治華盛頓大學中國法教授郭丹青（Donald Clarke）稱，羅傑斯如對在這種活動發言感榮幸，他要反思心目中何謂「榮幸」。美國伍羅德•威爾遜國際學者中心全球研究員戴大為（Michael Davis）在報導中表示，達維律師行應注意到國安法被用作逮捕香港「整個反對派」，對基本自由有深遠影響。

將出席論壇的前刑事檢控專員江樂士向稱，專家們不應在分享國安法意見上「被噤聲」，羅傑斯的言論自由應受尊重。明報報導，行政會議成員、資深大律師湯家驊稱，出席嘉賓只是表達個人意見，不代表支持任何議題，主辦單位希望吸納各方中立看法，不認同坊間質疑論壇是為國安法「洗白」的說法，對羅傑斯「因政治壓力退出」感奇怪。

28日是全國人大表決通過港區國安法立法草案兩周年，律政司以「興邦定國」為題舉辦法律論壇，出席者包括港澳辦副主任王靈桂、中聯辦副主任陳冬、國安公署署長鄭雁雄、行政長官林鄭月娥、律政司長鄭若驊等。

港區國安法 香港 林鄭月娥

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