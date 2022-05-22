新變種病毒入侵累計56宗確診 香港開放接種第4劑

港府21日宣布，未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，可由當日起選擇接種第四劑新冠疫苗。（中通社）

香港 發現Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞系首度入侵社區，港府昨宣布，未曾感染新冠肺炎的18至59歲民眾，若有較高暴露風險或個人需要，無論之前接種科興或復必泰（輝瑞、BNT）疫苗 ，即日起都可選擇接種第四劑新冠疫苗。

截至21日零時，香港新增228例新冠確診個案，其中16例為輸入個案。全基因組測序分析結果顯示，早前錄得的10宗輸入個案帶有BA.2.12.1變異病毒，累計BA.2.12.1個案達56宗。

香港電台報導，港府發言人表示，接種第四劑疫苗的時間必須與第三劑間隔至少六個月。專家認為，接種第四劑疫苗或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病徵。香港市民若因個人需要，如赴海外求學或為符合到海外旅遊的規定，也可接種第四劑疫苗。

港府食物及衛生局局長陳肇始昨表示，隨著社交距離措施陸續放寬，不排除會出現第六波新冠疫情 ，當局已制定預案預防及應對下一波疫情來臨，現階段須嚴守外防輸入措施。

香港21日新增228宗新冠病毒陽性病例 ，在中環九如坊蘭桂坊酒店採集15個環境樣本中，3304號房廁所抽氣扇採集的樣本呈陽性，會安排酒店住客及員工做核酸檢測。 （中新社）

大公報報導，新冠疫情恐再侵襲校園，衛生防護中心昨日表示，南區一間中學的一個中一班級，近日接連有三名男生確診，不排除有關連，中心密切注意情況，若明日再有新個案，將考慮是否發出強檢公告及是否停課等。而此前爆疫的上環「宏思」培訓中心群組，再多四宗個案；另外，懷疑爆疫的中環蘭桂坊酒店，染疫的尼泊爾父子居住的房間抽氣扇驗出陽性樣本。

另據香港商業電台報導，香港大學與香港中文大學兩所醫學院聯合研究發現，接種過新冠疫苗者在感染Omicron後，能對其他種類變種病毒產生更強烈和廣泛的中和抗體反應。