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香港長期評級 史坦普維持AA+ 展望「穩定」

香港新聞組／香港21日電
評級機構史坦普對香港評級不變，長期信貸評級為「AA+」。圖為尖沙咀對面的香港本島。 （新華社）
評級機構史坦普對香港評級不變，長期信貸評級為「AA+」。圖為尖沙咀對面的香港本島。 （新華社）

評級機構史坦普對香港評級不變，長期信貸評級為「AA+」，短期信貸評級「A-1+」，展望穩定，認為疫情雖然影響香港首季經濟，但預期香港能處理好近期的經濟干擾和政局變化，雖政府換屆在即，但不會影響特區政府根據基本法制定經濟政策的自主權。

文匯報報導，史坦普表示，香港首季經濟活動仍受疫情嚴重影響，雖然經濟正在復甦，但反彈可能會受到新的流動性限制或內地經濟增長放緩的負面溢出效應拖累。然而即使香港增長前景受累，政府財政狀況亦不會顯著惡化，因為政府就處理疫情相關開支料將逐步降低至零，並將推出新的開源政策，相信香港有能力在近期的經濟動盪與政治變化中保持財政緩衝，政策可預測性亦不會減少。

另一方面，渣打發表報告指，受累第五波疫情下實施嚴格防疫措施，香港首季經濟同比收縮4%，跌幅差過預期，加上外部不利因素在未來幾個月內變得更差，如通膨升溫、俄烏局勢，以及內地經濟增長放緩等，或令香港難以走出首季的低谷。因此渣打下調香港今年經濟增長預測，從原先預測增長1.2%，調低至增長0.2%，以反映不利因素可能加劇。

不過渣打亦認為，隨着疫情緩和，政府第二季進一步放寬社交距離措施和旅行限制，香港經濟正在逐步改善。該行全線下調香港今年第二季至第四季的經濟成長率（GDP）預測，料第二季至第四季GDP增長率分別為-0.5%、1.6% 和 3.6%，而原本預測分別為 1.1%、2.0% 和 3%，反映出短期內復甦態勢仍較慢，惟在今年基數較低的預期下，該行將明年經濟增長預測由3.2%上調至4.5%。

香港 疫情 社交距離

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