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疫情封港 130隻網購名種寵物偷渡 每隻身價上萬

香港特派員李春

疫情持續，香港封港，除深圳灣畔曾有情侶隔著邊境鐵絲網訴離情，還有寵物偷渡中港的故事。最新的故事，是走私船載運一批貓狗，由中國大陸進入香港水域，被港警和海關緝獲，傳說都是名種貓狗，不少港人意圖領養，把香港保護動物協會電話都打爆。

疫情下中港兩地長期隔絕，有人難忍人寵分離，將寵物交付走私集團運送。雖一旦事敗，那些寵物貓狗就成了「偷渡客」，還是有人鋌而走險，類似故事接連發生。去年一位女子披露，因疫情與寵物分隔兩地，難免掛念，不惜花3萬元（港元，下同，約1000美元）至6萬元的要價，透過動物中介協助將「毛孩」運回中國大陸，中介竟以水路走私運送，最後被緝私截獲。

最新這單，是18日深夜港警和海關截獲可疑快艇，發現艇上有130多隻貓狗，懷疑打算偷運動物進港，拘捕一名30歲香港男子，101隻猫、35隻狗擠在17個寵物籠中，被捕男子涉嫌輸入未列艙單貨物、殘酷對待動物、拒絕停航及危害他人海上安全等，被扣留調查。

香港海關海域聯合特遣隊高級督察鄧修賢指出，不法分子將名種年幼貓狗由水路走私運港轉售，亦可能是網購貨物運港交貨。

與過去多次案發後略有不同，這批猫狗被困在狹小籠中的照片曝光。人們還發現，這批猫狗屬名種，如異國長毛貓、布偶貓、緬因貓、柴犬和哥基等，估計每隻約值1萬至1萬5000港元。消息引起民間關注。網路上有人稱，該批動物於四個月內無人領養，將會被人道毀滅，引來大批港人致電關切和要求領養。

按過往的規矩，緝獲走私寵物，會交給港府漁農自然護理署檢驗和處置，或人道毀滅，或轉交香港愛護動物協會照顧及安排領養。香港愛護動物協會急說，接獲大量市民就上述案件的查詢，愛協團隊會妥善照料已接收的動物，懇請市民切勿重覆致電查詢，以免影響接收緊急求助電話。

香港愛協又說，已接收其中12隻狗及35隻貓，由於該批來歷不明的動物懷疑由外地被偷運入境，根據規定需先隔離檢疫最少四個月，愛協是在案件調查期間，代為照顧該批動物，直至收到執法機構進一步指示，才可以安排動物被領養。

香港 疫情 偷渡客

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