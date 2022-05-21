港立法會選舉種票案 6人改判囚10至23個月

香港2016年立法會選舉，資訊科技界鬧出種票事件，的總理事會5名幹事誘使親友登記為資訊科技界選民投票，其中6人改判囚10至23個月。圖為香港立法會會議。 （中通社資料照片）

香港2016年立法會選舉，資訊科技界鬧出種票事件，的士司機從業員總會（的總）理事會5名幹事誘使親友登記為資訊科技界選民投票 ，其中6人認罪後被判囚3至12個月，律政司不滿刑期過輕，昨天向高院 上訴庭覆核刑期；6人最後被改判囚10至23個月，加刑幅度由近一倍至兩倍多。

明報報導，上訴庭認為原審法官採納的量刑基準明顯不足，刑期扣減幅度過大，控罪同期執行亦屬原則性犯錯，必須糾正，因此改判6人刑期。6名答辯人為李為民（55歲）、楊耀鴻（36歲）、潘秀芳（53歲）、雷亞福（48歲）、雷偉芳（42歲）及雷敬賢（25歲），原被判囚3至12月，昨改判囚10至23個月。除的總時任會務總監李為民外，其餘5人原已服刑完畢，昨須重返監獄 服刑。

據報導，覆核聆訊由上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦及彭寶琴審理。律政司一方陳辭稱，本案為大型選舉舞弊騙局，答辯人互相高度協調，其中李為民指示楊耀鴻找出漏洞，在短短數周內干犯本案，令的總會員成為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，繼而登記成為資訊科技界選民投票，有關步驟工夫相當多，精心策畫，導致240人登記成為IEEE會員，投票予候選人楊全盛，即使楊最終無當選，都有潛在影響，例如引致補選。律政司認為原審法官勞潔儀低估了本案嚴重性，判刑明顯過輕。

據報導 ，三名法官最終批准律政司覆核申請，除給予認罪扣減，亦考慮本案為覆核案件，每人額外減刑四個月，「已是相當大幅度」，另將擇日頒下判辭解釋裁決理由。