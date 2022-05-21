國務院任命李家超為香港特首 李克強冀開創新局面

中國國務院20日召開全體會議，決定任命李家超（圖）為香港第六任特首，7月1日就職。（中通社）

候任香港 行政長官李家超獲正式任命。中國國務院 第七次全體會議20日舉行，會中決定任命李家超為中華人民共和國香港特別行政區第六任行政長官（特首），並於7月1日就職。

國務院總理李克強 表示，相信李家超定團結帶領香港新一屆政府和各界人士，開創香港發展新局面，續寫「一國兩制」成功實踐新篇章。

國務院副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴，國務委員魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志以及國務院全體會議其他組成人員出席上述會議。

李克強在會中提到，中國政府將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，並堅定落實「愛國者治港」。此外，也支持香港鞏固提升國際金融、貿易、航運中心地位，加快打造國際創新科技中心，提升香港國際競爭力，發揮香港獨特優勢，更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。

李家超則發表聲明稱，「將不負中央和香港市民所托」，帶領新一屆特區政府按照基本法全面準確落實「一國兩制」「港人治港」、高度自治的方針。同時會致力為民解困，團結社會，同建充滿活力、希望、發展機遇和關愛共融的香港。

明報報導，對比5年前官方新華社有關國務院任命林鄭月娥為第五屆特首，李克強除重申繼續全面貫徹一國兩制，這次表述加入「落實中央對特區全面管治權」，及加入「支持提升香港國際競爭力」等，但無具體提及支持政府改善民生、推進民主等具體期望。

香港特別行政區第六任行政長官選舉於8日落幕，李家超「一人參選」，並以1416票當選，得票率為 99.2%，創歷屆當選特首新高。李家超的當選被視為北京在香港的新任執行者。