涉串謀煽惑暴動 Tg管理員判囚6年半 「罪責不可推卻」

Telegram管理員被控串謀煽惑他人，被判刑六年半。圖為示意圖。（歐新社資料照片）

一名27歲Telegram頻道的擁有人及管理員，被控發布大量串謀煽惑他人火燒警察 宿舍、非法阻礙機場 、暴動等信息，早前被裁定7項串謀煽惑罪名成立，昨於區域法院判刑6年半。法官稱，被告作為管理員，有權限剔除修改信息，有「不可推卻的罪責」，為涉及Telegram案件中最重判刑。

綜合媒體報導，被告伍文浩早前否認25項控罪受審，被裁定7項控罪成立，18項交替控罪毋須裁斷。7項控罪包括串謀煽惑他人犯刑事毁壞、縱火 、公眾妨擾、製造炸藥、有意圖而導致身體受嚴重傷害、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品罪，控罪案發時間介乎2019年10月4日至2020年6月28日。

區域法院暫委法官許肇強判刑時稱，頻道有10.9萬人訂閱，或可按連結進入頻道。被告為頻道管理員及擁有人，有權限剔除修改信息，即使信息未必由被告發放，但他容許信息存在，有「不可推卻的罪責」。

許官稱，串謀煽惑他人犯刑事毁壞及公眾妨擾兩罪較為次要，其中公眾妨擾罪，相比戴耀廷佔中案的案情更嚴重，兩罪以18個月為量刑起點，其餘5罪均為嚴重罪行。許官表示，頻道發布帖文煽動他人堵路、支援4間大學、向商店及警察宿舍放火、又曾教人製作鋁熱彈和燃燒彈等，就煽動他人串謀煽惑他人縱火罪，以6年監禁為量刑起點。

至於串謀煽惑他人犯暴動罪，頻道於2019年11月12日發起「破曉行動」號召他人到中大參與暴動，以及在其他區域集結支援中大，並建議帶備士巴拿、鐵筆等工具作破壞，反映行動預先計畫，以5年監禁為量刑起點。

至於其他控罪，許官稱，帖文煽動他人參與三罷，意圖堵塞機場癱瘓交通、鼓勵他人以化學物破壞警車，惟許官對是否能製造炸藥抱有懷疑。帖文又教導他人使用氯氣彈，導致他人休克死亡，情節嚴重。由於大部分控罪的時間重疊，部分刑期同期執行，總刑期為6年6個月。

控方稱，「SUCK Channel」於2019年8月20日建立，只有擁有人及管理員可發布信息，頻道逾2萬條信息，至少42條涉非法煽惑他人犯案。