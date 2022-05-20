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港社交鬆綁 趕520結婚逾400對 4年新高

香港特派員李春／香港20日電
香港疫情見緩，年輕人趕在「520」這天註冊結婚，圖為新人在中環街頭拍攝婚紗照。（中通社）
香港疫情見緩，年輕人趕在「520」這天註冊結婚，圖為新人在中環街頭拍攝婚紗照。（中通社）

香港疫情見緩，進一步放寬社交距離措施，酒吧、卡拉OK等場所重開，食肆酒樓也可營業至午夜，引來香港年輕人急急在「520」這天註冊結婚和擺酒，這天註冊結婚人數較去年同期增近倍，成就四年新高。

香港政府19日起實施第二階段放寬社交距離措施，包括繼戶外運動後室內體育健身場所也豁免戴口罩；酒吧、卡拉OK重開及放寬至最多8人一房、營業至凌晨一點；最喜人是食肆晚市堂食延長至午夜12點、宴會人數上限升至120人。

社交距離措施放寬的日子緊接著「520」，香港預約在這天註冊結婚的新人，較去年同期大升近九成至逾400對。

香港入境處婚姻登記處的數字說，「520」這天有402對新人遞交擬結婚通知書，其中136對要預約在婚姻登記處註冊、263對由婚姻監禮人主持結婚儀式、3對在特許禮拜場所結婚。

香港年輕人結婚，主要有三種形式，即在婚姻註冊處辦結婚儀式、在教堂舉行相應的宗教婚禮、按傳統的「過大禮」中式儀式辦婚禮。但三種形式辦婚禮，大多數還會舉行港稱「擺酒」的婚宴。在今次放寬措施前，食肆宴會人數上限是20人，現在措施大幅放寬至120人，為婚宴「擺酒」帶來可能。

香港婚禮顧問歐惠芳說，放寬人數符合現時婚宴需求，舉辦婚宴的查詢上升三成，有原定年底結婚的準新人決定提前5月擺酒，也有準新人怕「夜長夢多」再有疫情，擇吉日趕快舉行婚宴。預計婚禮公司生意會回升，並會有更多準新人考慮晚上設宴。唯一難點，是長者出席婚宴仍有「疫苗通行證」要求。

香港 社交距離 疫情

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