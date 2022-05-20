我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

港失業率攀升至5.4% 逾20萬人失業 餐飲裝修最慘

香港新聞組／香港20日電
香港失業率已升至4.5%，上圖為銅鑼灣一間藥妝店已關門。（中新社資料照片）
香港失業率已升至4.5%，上圖為銅鑼灣一間藥妝店已關門。（中新社資料照片）

受第五波疫情衝擊，香港失業率已攀升至5.4%，逾20萬人失業；其中以餐飲、裝修最慘。

綜合媒體報導，港府統計處昨天公布，今年1至3月，本地失業為5%，但2至4月上升至5.4%；同期間，失業人數由18萬8500人上升至20萬6100人，增加約1萬7600人。

按照行業分析，零售、住宿及膳食行業在2月至4月總失業率升至10%，較1月至3月升1.1個百分點，其中餐飲服務活動業更升1.9個百分點至12.9%，零售業失業率升0.6個百分點至8.3%。建造業總失業率達8.7%，升0.7個百分點，其中樓房裝飾、修葺及保養業失業率高達15.8%，升2.4個百分點。

勞福局長羅致光表示，本地疫情減退、社交距離措施逐步放寬，加上新一輪消費券計畫，勞工市場在未來數月應有改善。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，社交距離措施在4月和昨起有所放寬，相信2月至4月餐飲業失業率已見頂，下期餐飲業失業率有望回復至8%至9%。他續稱，過去實施晚市禁堂食，不少從業員已轉行或退休，故餐飲業失業率實際上高估，現時有食肆請人困難。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，隨政府陸續放寬社交距離措施，有助帶動生意，相信下次公布的失業率微跌至5%。李兆波認為，若按照政府計畫的復常步伐，預計今年內失業率可跌至4%，但若仍未能與內地大規模通關，料短期內失業率難大幅下跌。

社交距離 疫情 退休

上一則

疫情影響「超出預期」… 民航業去年虧842億 「1/3在破產路上」

下一則

港社交鬆綁 趕520結婚逾400對 4年新高

延伸閱讀

澳洲周六舉辦國會大選 兩黨民調追近

澳洲周六舉辦國會大選 兩黨民調追近
中國青年失業率18.2%創新高 專家建議發補貼搶救

中國青年失業率18.2%創新高 專家建議發補貼搶救
封控衝擊經濟 中多項指標下行 4月失業率飆2年新高

封控衝擊經濟 中多項指標下行 4月失業率飆2年新高
中國4月消費年減11.1% 創逾兩年來新低

中國4月消費年減11.1% 創逾兩年來新低

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工