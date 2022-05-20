港失業率攀升至5.4% 逾20萬人失業 餐飲裝修最慘

香港失業率已升至4.5%，上圖為銅鑼灣一間藥妝店已關門。（中新社資料照片）

受第五波疫情 衝擊，香港失業率已攀升至5.4%，逾20萬人失業；其中以餐飲、裝修最慘。

綜合媒體報導，港府統計處昨天公布，今年1至3月，本地失業為5%，但2至4月上升至5.4%；同期間，失業人數由18萬8500人上升至20萬6100人，增加約1萬7600人。

按照行業分析，零售、住宿及膳食行業在2月至4月總失業率升至10%，較1月至3月升1.1個百分點，其中餐飲服務活動業更升1.9個百分點至12.9%，零售業失業率升0.6個百分點至8.3%。建造業總失業率達8.7%，升0.7個百分點，其中樓房裝飾、修葺及保養業失業率高達15.8%，升2.4個百分點。

勞福局長羅致光表示，本地疫情減退、社交距離 措施逐步放寬，加上新一輪消費券計畫，勞工市場在未來數月應有改善。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，社交距離措施在4月和昨起有所放寬，相信2月至4月餐飲業失業率已見頂，下期餐飲業失業率有望回復至8%至9%。他續稱，過去實施晚市禁堂食，不少從業員已轉行或退休 ，故餐飲業失業率實際上高估，現時有食肆請人困難。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，隨政府陸續放寬社交距離措施，有助帶動生意，相信下次公布的失業率微跌至5%。李兆波認為，若按照政府計畫的復常步伐，預計今年內失業率可跌至4%，但若仍未能與內地大規模通關，料短期內失業率難大幅下跌。