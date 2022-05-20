餓久了…港酒吧重開爆滿 麻將館、電影院、派對人流也回來了

香港第二階段放寬社交距離措施19日實施，酒吧、酒館可以重開並可營業至凌晨2時，不少市民到蘭桂坊消遣。（中通社）

香港 昨放寬第二階段社交距離 措施，關閉逾4個月的處所終重開，昨晚中環及尖沙嘴一帶酒吧人流暢旺，不少酒吧爆滿。酒吧業界指生意較預期理想，惟憂第六波爆發後又需停業，冀政府勿再「一刀切」。

明報報導，據第二階段社交距離措施放寬安排，包括晚市堂食可由晚上10時延至午夜12時，每枱上限維持8人；酒吧重開，可營業至凌晨2時，每枱最多4人。昨晚中環蘭桂坊、尖沙嘴諾士佛臺及南洋中心一帶酒吧，人流暢旺。其中尖沙嘴一帶，未及9時已有不少酒吧滿座。

Ashley與Friday是酒吧常客，昨晚特地提早8時到相熟酒吧用膳。二人均感「餓了好久」，打算留到關門才離開。Ashley認為酒吧營業時間可再延長，稱市民通常晚飯後約10至11時到酒吧，認為只逗留約3小時不足夠。

據報導，派對場地昨亦可重開，派對房間「Babe's Art Paradise」老闆Tommy表示，因應人數上限，一間達2700平方呎派對房間原可容納30至50人，現需分兩間房預訂，每間房最多客納8人、即合共16人。他說平日預約只達疫前三分之一，而周五六日預約達疫情前三分之二。

第三階段社交距離措施料6月下旬放寬，可解除所有食肆及表列處所的人數、營業時間限制。惟Tommy憂將爆發第六波，認為第二階段放寬將持續一段時間。他預計若維持現有社交距離措施，預約狀况只與現時相若，要半年才可填補虧損。

位於銅鑼灣的「香港蔴雀娛樂公司」中午12時開業，惟只有7至8枱客人。麻將館主席張家寧昨晚稱全日生意較疫前少大半，亦較去年復業差，只占去年復業約六至七成。

此外，昨日戲院內亦容許飲食，入座率亦可達八成半。情侶黃先生及楊小姐等待電影開場，他們表示沒有在戲院進食的意欲，但未來或帶飲品進內。楊小姐表示不擔心染疫，認為在外用膳亦有同等風險。

另外，香港商業電台報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，近日香港單日確診個案維持在200多至300例，即使每天確診數字上升到600例，甚至破千，只要絕大部分患者都是輕症或無症狀，相關社交距離措施不應再收緊，恢復如常生活步伐也不應受影響。

香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅認為，到7月如果沒有新型變種病毒 出現，民眾在室外可以不必戴口罩，熔斷機制可以取消，訪港旅客可以居家隔離。