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社交鬆綁怕有第6波 新人紛提前擺酒 婚顧指查詢增3成

香港新聞組／香港19日電
疫情放緩，一雙新人在中環取景拍婚紗照。（中通社）
疫情放緩，一雙新人在中環取景拍婚紗照。（中通社）

第二階段社交距離措施今天起放寬，餐飲處所可提供堂食服務的時間會延長至晚上12時，宴會活動人數上限增至120人。婚禮顧問歐惠芳表示，放寬人數上限後，相當於可以擺10桌婚宴，較之前的20人上限大幅上升，不少新人都擔心之後會出現第六波，近期都紛紛查詢，希望提前擺酒。

香港電台報導，歐惠芳接受節目訪問時表示，她有客人原訂年底才擺酒，但知道第二階段放寬措施實施後，宴會人數上限大增，認為是好時機，因此都希望可以提早舉辦婚宴，她說最近有關查詢多了三成。

另外，歐惠芳表示，酒吧重開亦有利新人舉辦宴會，因現時有新人會分三個時段宴請親友，部分新人晚上較後時段亦會選擇到酒吧舉行派對，邀請朋友出席。至於第三階段疫苗通行證將於本月31日起實施，歐惠芳表示，由於長者的疫苗接種率已大幅提升，對婚宴活動的影響不大。

港媒報導，酒吧、派對房間、卡拉OK等表列處所19日可重開。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，有部分員工早已轉業，人手不足是酒吧復業面臨的最大問題，業界只能提高薪金聘請員工，加上租金及貨品來貨價上漲，經營成本對酒吧業造成巨大壓力。

有業界預計復業初期將出現報復式消費，但指酒吧重開後只可最多4人一枱及營業至凌晨2時，認為限制較多，而且市民消費模式改變，擔心生意額只及疫情前的一半。

另據香港01報導，連鎖派對房間Party Fun負責人Cyber昨回到場所清潔，為復業作準備。他指重開消息一出，上周起便有不少客人查詢，並透露首個周末已獲七成預約率。

此外，日本政府計畫5月開始允許來自美國、澳洲、泰國和新加坡小型旅行團入境，但不包括香港。商務及經濟發展局局長邱騰華昨表示，已與日本駐港總領事通電話，對方承諾向日本政府反映。

香港 日本 疫苗

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