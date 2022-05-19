前副校長、港區人代葉玉如獲推薦 料成科大首位女校長

國際知名神經生物學家葉玉如獲推薦出任科大下任校長。（取材自科大網站）

香港 科技大學校校長史維將於今年10月提早離任，科大校董會主席廖長城昨天向師生校長發出電郵，公布推薦4月剛卸任的副校長葉玉如教授成唯一候選人，料成為科大首位女校長，她將於20日中午12時與科大師生及校友網上會面。

香港01報導，校董會其後審議任命，現任港區人大代表的葉玉如，料成為教育 大學正名後，八所資助院校首位女校長，也是繼教育學院許美德及樹仁大學鍾期榮後，香港高等教育界第三位女校長。

2017年獲劉遵義、李國章提名 選人大葉玉如現為科大晨興生命科學教授及香港神經退行性疾病中心主任，上月卸任副校長。快將67歲的她在港出生及長大，擁有美國哈佛大學藥理學博士畢業，1993年加入科大任職助理教授，其後升任生物化學系主任、理學院副院長及院長，屬「元老級」學者。

葉玉如2004年獲歐萊雅聯合國教科文組織推舉為世界傑出女科學家，成為生命科學領域首個得獎的華人，該獲有女性諾貝爾獎之稱，其後又獲亞太區經濟合作組織(APEC)婦女與經濟高峯會議傑出創新女性獎；2003年獲國家自然科學獎，2001年當選中國科學院院士。

葉教授研究破解大腦神經傳導之謎，助研發治療腦退化症藥物，被形容為「長生不老藥」。

葉玉如2017年報名參加港區全國人大代表選舉，當時手執174張提名票，她當時透露，獲得泛民議員的提名票，其他提名人則包括多名時任和前任大學校長，如中文大學前校長劉遵義、李國章，時任公開大學校長黃玉山及理工大學校長唐偉章，她其後成功當選。