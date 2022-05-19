我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

港公僕可望大加薪 被轟疫市「肥上瘦下」、脫離事實

香港新聞組／香港19日電
影響公務員薪酬調整的薪酬趨勢調查初步結果18日出爐，高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標錄得正數，如港府接納該初步結果，公務員今年有望加薪。圖為港府總部。（中新社）
影響公務員薪酬調整的薪酬趨勢調查初步結果18日出爐，高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標錄得正數，如港府接納該初步結果，公務員今年有望加薪。圖為港府總部。（中新社）

作為公務員調整薪酬參考指標的公務員薪酬趨勢調查初步結果昨出爐，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標均錄正數，分別為7.26%、4.55%和2.04%，其中高級公務員薪酬趨勢淨指標為1996年以來最高，若結果獲政府接納，已凍薪兩年的19萬公務員有望加薪。不過，人力資源顧問批評，中小企業未必能如此加薪，公務員大幅調薪是「肥上瘦下」，「脫離市場現實」。

綜合媒體報導，薪酬趨勢調查委員會在去年4月2日至今年4月1日邀請111間私人企業參與調查，得出高、中、低層公務員薪酬趨勢總指標，分別為8.3%、5.58%及3.2%。扣減遞增薪額開支後，推算出今年高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%、4.55%和2.04%。此初步結果之後呈交行會決定公務員薪酬調整。

去年各級公務員薪酬趨勢淨指標均錄負數，前年則介乎1.15%至1.98%，結果公務員凍薪兩年。今年淨指標反彈至貼近疫情前水平，高層公務員的薪酬趨勢淨指標為1996年（7.68%）以來最高。

據報導，人力資源顧問周綺萍表示，高級公務員的薪酬趨勢淨指標高達7.26%是不合理，是「脫離市場現實」。周綺萍表示，香港多年來沒有如此高的加幅，只是計算時把花紅一併計算在內，才會得出這樣高的數字。

周綺萍表示，不少私人企業或非牟利機構均會跟隨該指標決定薪酬加幅，由於薪酬調查的對象一般以大企業為主，但香港有眾多中小企業，故未必有太大參考作用。近年不少港人移民，她指有公司會為挽留中高層人才而加薪，不排除移民也是影響薪酬加幅的因素之一。

報導指出，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，數據顯示私人市場中高層大幅加薪，相信是因為大規模人才外流，「情況好嚴重，所以要用錢留住這些人。」

人工華員會會長利葵燕接受訪問時表示，疫情嚴重扭曲了經濟，調查涵蓋金融、專業、電訊及公共事業等受影響較少的企業，沒有包含失業、半薪、開工不足及停薪的雇員情況，因此數據會較好，參考價值不大，也有較大偏差。她也認同因為移民潮、以及防疫措施嚴厲，令公司需要上調薪酬去吸引及挽留員工，特別是中高層職位。

移民 疫情 香港

上一則

前副校長、港區人代葉玉如獲推薦 料成科大首位女校長

下一則

社交鬆綁怕有第6波 新人紛提前擺酒 婚顧指查詢增3成

延伸閱讀

費郡公校新財年撥款430萬 為教職員加薪

費郡公校新財年撥款430萬 為教職員加薪
護理人員疫後加薪 醫療費增加7.5%到15%

護理人員疫後加薪 醫療費增加7.5%到15%
企業被迫加薪招人…勞工搶手→催化通膨

企業被迫加薪招人…勞工搶手→催化通膨
將連3年加薪 史丹福醫院護士罷工可望結束

將連3年加薪 史丹福醫院護士罷工可望結束

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝