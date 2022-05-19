港公僕可望大加薪 被轟疫市「肥上瘦下」、脫離事實

影響公務員薪酬調整的薪酬趨勢調查初步結果18日出爐，高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標錄得正數，如港府接納該初步結果，公務員今年有望加薪。圖為港府總部。（中新社）

作為公務員調整薪酬參考指標的公務員薪酬趨勢調查初步結果昨出爐，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標均錄正數，分別為7.26%、4.55%和2.04%，其中高級公務員薪酬趨勢淨指標為1996年以來最高，若結果獲政府接納，已凍薪兩年的19萬公務員有望加薪。不過，人力資源顧問批評，中小企業未必能如此加薪，公務員大幅調薪是「肥上瘦下」，「脫離市場現實」。

綜合媒體報導，薪酬趨勢調查委員會在去年4月2日至今年4月1日邀請111間私人企業參與調查，得出高、中、低層公務員薪酬趨勢總指標，分別為8.3%、5.58%及3.2%。扣減遞增薪額開支後，推算出今年高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%、4.55%和2.04%。此初步結果之後呈交行會決定公務員薪酬調整。

去年各級公務員薪酬趨勢淨指標均錄負數，前年則介乎1.15%至1.98%，結果公務員凍薪兩年。今年淨指標反彈至貼近疫情 前水平，高層公務員的薪酬趨勢淨指標為1996年（7.68%）以來最高。

據報導，人力資源顧問周綺萍表示，高級公務員的薪酬趨勢淨指標高達7.26%是不合理，是「脫離市場現實」。周綺萍表示，香港 多年來沒有如此高的加幅，只是計算時把花紅一併計算在內，才會得出這樣高的數字。

周綺萍表示，不少私人企業或非牟利機構均會跟隨該指標決定薪酬加幅，由於薪酬調查的對象一般以大企業為主，但香港有眾多中小企業，故未必有太大參考作用。近年不少港人移民 ，她指有公司會為挽留中高層人才而加薪，不排除移民也是影響薪酬加幅的因素之一。

報導指出，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，數據顯示私人市場中高層大幅加薪，相信是因為大規模人才外流，「情況好嚴重，所以要用錢留住這些人。」

人工華員會會長利葵燕接受訪問時表示，疫情嚴重扭曲了經濟，調查涵蓋金融、專業、電訊及公共事業等受影響較少的企業，沒有包含失業、半薪、開工不足及停薪的雇員情況，因此數據會較好，參考價值不大，也有較大偏差。她也認同因為移民潮、以及防疫措施嚴厲，令公司需要上調薪酬去吸引及挽留員工，特別是中高層職位。