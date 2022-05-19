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英擬扣疑犯14天 港保安局長：基本法第23條將參考

香港新聞組／香港19日電
保安局長鄧炳強18日表示，「基本法」23條立法工作會參考英國內政大臣提出「國家安全法案」在內等其他司法管轄區同類法律。（中新社資料照片）
保安局長鄧炳強18日表示，「基本法」23條立法工作會參考英國內政大臣提出「國家安全法案」在內等其他司法管轄區同類法律。（中新社資料照片）

香港保安局局長鄧炳強昨表示，在基本法第23條立法上，當局除研究相關的中國全國性法律和本地法律外，也會參考其他司法管轄區的同類法律，他留意到英國內政大臣提出「國家安全法案」，內容包括加強英警調查權，拘捕疑犯後可在未經起訴下扣留最長14天，亦可要求有關人等接受測謊，表明會列入參考。

明報報導，「港區國安法」2020年生效後，時任保安局長李家超澄清一旦觸犯新法例，被捕人遭扣留最多48小時的程序無改變。新思維立法會議員狄志遠稱基於香港特殊情况，不認同要採取「人有我有」心態，否則會加劇市民對港府的信心危機。

據報導，鄧炳強昨發表網誌，指英國提出的「國家安全法案」涵蓋範圍廣泛，提出多項限制公民權利的措施，而絕大部分罪行均有域外效力，更表明有關立法須「走在有關風險之前」。網誌列出部分法案中建議的罪行和措施，包括英警方在緊急情况下，毋須事先獲得法庭授權而行使搜查權力；限制被定罪的恐怖分子獲得民事法律援助，及引入新罪行，應對由其他國家支持而針對重要地點、數據及基礎設施等的破壞活動等。

報導稱，鄧期望各界不要對西方國家的國安法律涵蓋範圍廣泛置若罔聞，或以雙重標準肆意攻擊或試圖干擾，破壞香港「基本法」23條立法。他說，制定維護國家安全法律是國際慣例，惟西方國家一直就「港區國安法」訂立及實施，不斷故意詆譭和作出失實指控，及妖魔化「基本法」23條。

報導引述狄志遠認為每個國家和地方有維護國家安全的法律是常態，惟即使經過反修例事件，看不到香港對國家帶來嚴重危機，加上前年已落實「港區國安法」，認為「基本法」23條毋須過分苛刻。他建議港府多解說，說服市民出入境和言論自由等仍受保障，否則市民長期憂慮，不利社會發展。

香港 港區國安法 英國

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