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郭位明年5月退休 新加坡學者梅彥昌接城大校長

香港新聞組／香港18日電
城大校長郭位（左）明年5月卸任退休，城大校董會通過下任校長人選，為現任新加坡國立大學常務副校長（創新與企業）梅彥昌（右）。城大校董會主席黃嘉純（中）稱非常高興，稱如梅彥昌一樣具備超卓國際視野和出色領導才能的學者實在少見。（取材自城市大學）
城大校長郭位（左）明年5月卸任退休，城大校董會通過下任校長人選，為現任新加坡國立大學常務副校長（創新與企業）梅彥昌（右）。城大校董會主席黃嘉純（中）稱非常高興，稱如梅彥昌一樣具備超卓國際視野和出色領導才能的學者實在少見。（取材自城市大學）

香港城市大學校長郭位明年5月做滿15年任期退休，是香港歷來在任最長的校長。城大昨晚公布，校董會已通過接班人為新加坡國立大學常務副校長（創新與企業）梅彥昌（Freddy Boey），他專研材料科學工程，是充滿熱誠的發明家。

明報報導，梅彥昌祖籍廣東四邑，城大昨晚發新聞稿稱，「跟很多香港人一樣，梅教授的父親在四邑出生，當時因家境貧困而移居到新加坡謀生」。城大稱，梅彥昌將高性能生物材料應用於醫學器材上；亦創立多間衍生公司，把心血管、眼睛及外科移植技術商業化。城大形容他不僅專注世界級教育、科研及創新發展，亦有相當豐富的大學管理經驗。

郭位在台北出生，1980年在美國堪薩斯州立大學取得博士學位，成為美國公民，目前是國際知名電子系統與核能可靠度研究專家，有美國、台灣、中國大陸三地院士頭銜。他2008年出任香港城市大學校長，是香港歷來在任最長的校長。香港科技大學校長史維也宣布明年到期卸任，至此，香港將不再有被稱為台灣人的大學校長。

報導引述新加坡國立大學網站，梅彥昌2004至2010年於新加坡南洋理工大學出任材料科學與工程學院院長；於2011年1月至2017年9月間，獲擢升為南洋理工大學副校長兼教務長。梅其後於2018年1月加入新加坡國立大學，1年多後獲委任為該校常務副校長（創新與企業）。

香港 新加坡 醫學

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