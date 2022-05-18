香港逾4成中學生 去年曾遇網路性騷擾

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 救助兒童會與香港大學社會工作及社會行政學系的研究團隊合作，開展一項「香港兒童在線」研究，透過對1300名中小學學生的調查發現，五分之一香港青少年曾遭受網路欺凌；逾四成中學生於去年遭遇網上性騷擾 ，每十名青少年中，就有一人被要求提供自己的裸露色情照片。

大公報報導，研究團隊建議港府成立獨立的專責委員會，處理有關網路性騷擾及網路欺凌的投訴，讓青少年「求助有門」。

香港救助兒童會委託港大社會工作及社會行政學系的研究團隊，於2020年7月至2021年12月透過問卷形式，調查1300名8至17歲中小學生的上網行為模式以及受到的網路滋擾問題。

調查結果顯示，約兩成中學生曾於去年遭受網路欺凌，而大部分受欺凌者在網路和現實世界同時受到這種對待。研究亦指出，沉迷於網路遊戲、孤單及依賴網上社交生活的青少年，更容易受到網路欺凌。

調查還顯示，40%受訪中學生至少有一次在網上曾非自願地收到與性相關的內容、遭遇性誘惑等的經歷；每十名香港中學生中，約有一人曾於去年遭到網上性騷擾，包括收到性訊息、遭人要求提供裸體自拍照等，人數多達3萬3000人。另外團隊亦發現，家境較清貧的中學生更容易遭到網路性騷擾，為其他青少年的兩倍。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，2020年剛轉為網課的時候，曾有家長訴苦說，其小學一年級女兒在上網課時，突然有一名頭像為裸露色情圖像的陌生男子闖入Zoom課室，嚇到女兒驚慌失措。

司徒恩說，由於小學生年紀尚小，都比較願意和家長分享和交流，而中學生卻沒有那麼樂觀，很多不敢與家人或朋友傾訴。故研究團隊建議，港府應設立獨立的專責委員會，以處理涉及兒童網路安全個案的投訴和舉報，同時亦要確保法律、政策及措施能營造一個賦權和保護兒童及青少年的環境。