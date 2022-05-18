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打擊起底消息 港府研禁Telegram 業界憂嚇跑科企投資

香港新聞組／香港18日電
Telegram或在香港被禁止使用，香港私隱專員公署不評論。（路透資料照片）
Telegram或在香港被禁止使用，香港私隱專員公署不評論。（路透資料照片）

通訊平台Telegram有群組涉及不少起底訊息，消息人士稱，個人資料私隱專員公署曾要求平台刪除「起底」信息未果，現正積極研究首次引用《私隱條例》停止或限制香港民眾使用該平台App。有資訊科技界人士表示，署方一旦落實封鎖Telegram，將對香港網路資訊自由造成很大打擊，日後或可引用相同法例封鎖其他軟件。

香港電台報導，私隱專員公署回應相關查詢時說，不會就個別個案的執法行動作出評論，會視乎有關的「起底」訊息的數量及頻密性，採取適當的執法行動，以打擊非法「起底」行為，減低對受害人的傷害。

在「反送中」期間，Telegram曾經是不少香港學生和青年使用的通訊平台。

香港01報導，港府估計目前大約有十多萬香港用戶，仍持續活躍使用Telegram應用程式。

另據明報報導，據悉，私隱公署近日曾發出3000多個通知，要求社交平台刪除與「起底」相關的信息，大部分是向Telegram發出，有關平台並非全數遵從。公署正積極研究引用《私隱條例》第66L條，停止或限制市民瀏覽涉「起底」資料的頻道。消息人士表示，封鎖個別頻道技術上有困難，最終或會封鎖整個應用程式。

報導稱，私隱公署早前指出，去年10月針對「起底」行為修訂的《個人資料（私隱）條例》生效，截至4月底，共接獲368宗與新訂「起底」罪行相關的投訴，就66宗個案展開刑事調查，並聯同警方拘捕6人。警方則表示，截至4月合共拘捕8人。

報導說，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華擔心，署方一旦封鎖Telegram，將對香港網路資訊自由造成很大打擊。他指倘若日後有其他通訊軟件涉「起底」罪行，私隱署同樣引用法例封鎖，將會減少大眾通訊軟件的選擇，且或「嚇跑」科技巨擘在港的投資。他又解釋，Telegram運作上未必使用固定域名，在網上傳遞信息亦會不斷改變IP位置，假如私隱公署「有殺錯沒放過」地封鎖頻道，或會「殺錯」無辜網站。

香港 反送中 投資

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