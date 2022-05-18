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港府架構重組改「3司15局」 薪酬開支年增1197萬美元

香港特派員李春／香港18日電
李家超17日首次於候任行政長官辦公室會見傳媒，宣布行會於當日通過港府架構重組方案。李家超表示，第六屆港府架構將大致沿用現屆政府的方案。新政府架構將由3司13局增至3司15局。（中通社）
李家超17日首次於候任行政長官辦公室會見傳媒，宣布行會於當日通過港府架構重組方案。李家超表示，第六屆港府架構將大致沿用現屆政府的方案。新政府架構將由3司13局增至3司15局。（中通社）

香港行政會議通過政府架構重組方案，被稱為「3司15局」方案，由特首林鄭月娥去年10月提出，新一屆政府將決定沿用，包括增設3名月薪高達36萬多港元（約逾4.6萬美元）的副司長，新開近70職位。專研公共行政的港大社會科學院前院長卜約翰（John Burns）表示，增設兩個政策局反令協調更困難，強調單純增設副司長職位不代表能加強協調。

香港行政會議17日通過第六屆政府架構重組方案，決策局數目將由13個增至15個。圖...
香港行政會議17日通過第六屆政府架構重組方案，決策局數目將由13個增至15個。圖為港府總部。（中新社）

林鄭月娥去年10月6日發表其任內最後一份施政報告，提出重組香港政府架構，供下屆政府考慮執行。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

在候任特首李家超表態全盤接受方案後，香港行政會議昨通過新一屆架構重組建議方案，在「3司15局」方案中，主要內容是設立文化體育及旅遊局、環境及生態局、醫務衞生局、民政及青年事務局及運輸及物流局，創科局會改名為創新科技及工業局。港府決策局就此由13個增至15個。政務司長監督9個決策局，財政司長監督6個決策局。

方案另一重要內容是設3個副司長，分別是政務司副司長、財政司副司長和律政司副司長。3個司長辦公室將各增添1個首長級人員，律政司長轄下會增設1名政治助理。總共涉及增加13名政治委任官員和57個公務員職位。

據港府提交的文件，新設副司長月薪是36萬2400港元，比局長高1.75%，每年跟隨丙類消費物價指數的變動調整。副司長的附帶福利與司長看齊，但不會獲配官邸。而今次架構重組方案，涉及的總共70職位，估計每年額外總薪酬開支為9400多萬港元（約逾1197.5萬美元）。

特首當選人李家超昨解釋他提出增設副司長理由，說重組架構後，司長的管轄範圍仍然很廣泛，因此有需要設副司長。又強調特首未來也可就特別關注事項，指定由司長或副司長匯報。

另據明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，特首須釐清與司長、副司長和局長之間的關係，以免副司長角色不清、不受重視。民主黨主席羅健熙則質疑，過去政府架構多次重組均未見實際成效，認為重組後每年開支額外增加近億元，市民對新政府的期望會更高，促請新班子體現問責制，並就政策推動訂立簡單目標。

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