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港府覓地建屋改由財爺統籌 職能擴大 負責政策局增2個

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府架構重組後，財政司司長職能擴大，原本由政務司司長管理的運輸及房屋局將分拆為運輸及物流局和房屋局，兩個新局一併撥入財政司司長轄下，令其負責的政策局由四個增至六個。準特首李家超競選政綱提出成立的公營房屋供應行動組、土地房屋供應統籌組，將來都會由財政司司長負責。

大公報報導，李家超表示，土地、房屋是長期累積的問題，也是第六屆政府需聚焦解決的問題。「我想土地發展、房屋供應等事項，最好安排在財政司，因為這牽扯到找尋土地、財政及發展等事務，發展局和房屋局攜手，可產生協同效應。」他認為，發展、房屋、運輸、物流等與經濟發展息息相關，由財政司司長督導，加上副司長的協助等，能加大相關方面的整體發展和實際效益。

另據香港文匯報導，從運輸及房屋局分拆成立的運輸及物流局，將專注督導和統籌多項香港內部和跨境交通的重大政策事宜，包括以「運輸基建先行」理念規劃和建設本地及跨境交通基建；推展多個策略性鐵路項目，貫徹以鐵路作為客運系統骨幹的原則；改善其他公共交通服務；推展和跟進各項長遠策略性研究，包括《交通運輸策略性研究》和《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，以應付香港長遠發展需要。

運輸及物流局將會把握國家「十四五」規劃和粵港澳大灣區發展帶來的機遇，着力發展航運產業，支持物流服務的增長，包括確保整個三跑系統如期於2024年落實，以鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，及全力推動建設「智慧港口」和發展高增值物流業和海運商業服務，提升香港國際航運中心地位。

擬設的運輸及物流局會向財政司司長負責，其前身是現時的運輸及房屋局運輸科，獨立成局後將有5個分科，包括路政署、運輸署、民航處、海事處等，以及機場擴建工程統籌辦公室。

香港 重組 灣區

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