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紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

香港將第二階段開放 與中國通關仍為首要目標

記者陳政錄／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥。Getty Images
香港特區行政長官林鄭月娥。Getty Images

香港特首林鄭月娥17日表示，由於疫情緩和，19日香港將放寬第二階段社交距離措施，屆時，酒吧可以重開，餐廳營業限制時間將從22時延長至24時。她也提到，疫苗接種為最為重要的防疫手段，且與內地（中國）通關繼續為首要目標。

據央視報導，林鄭月娥17日出席行政會議前表示，香港第五波疫情已過高峰期，近10天每日新增新冠確診病例數在200至300例左右，沒有明顯浮動，但人多密集的場所仍存在病毒傳播風險。

林鄭月娥說，儘管允許放寬社交距離措施，但仍然要早隔離、早治療，包括進行污水病毒檢測、強制檢測、快速抗原檢測等，不能怠慢。

她還表示，疫苗接種為最為重要的防疫手段，有助減低重症及死亡，與中國大陸通關繼續為首要目標，5月31日將如期落實下一階段疫苗通行證，即要求提升至接種三針疫苗。

據香港衛生署衛生防護中心傳染病處16日通報，截至當日零時，全香港新增113例核酸檢測確診病例，新增121例快速抗原測試陽性，全天共新增234例確診，其中192例為本地病例、42例為境外輸入；無新增死亡病例。這是時隔101天後，香港此輪疫情新增本土確診重回200例以下。

在此之前，香港因應確診數下降，於上月宣布，4月21日起，分三階段放寬社交距離措施。林鄭月娥當時說，政府在第五波疫情將各方面的能力提升，不應再將措施大幅度收緊，希望分三階段及3個月放寬，但不包括取消口罩令。

香港 檢測 林鄭月娥

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