黎智英涉欺詐案 壹傳媒前高層周達權轉證人獲免起訴

黎智英被控欺詐案，前壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權轉為控方證人出庭作供。（路透資料照片）

香港 壹傳媒集團被控違反地契欺詐案，原壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權轉為控方證人出庭作供，他在庭上承認獲免予起訴書。

前壹傳媒集團創辦人黎智英 及行政總監黃偉強，此前被控涉嫌隱瞞科技園公司，容許力高顧問公司使用蘋果 大樓，違反租契，被控欺詐罪。案件15日在香港區域法院續審。

前壹傳媒營運總裁周達權，作為同案被告之一，15日以「特赦證人」身分出庭作證。他早前獲准從案件分拆，押後至7月提訊，15日以特別通道出入法庭，並在庭上確認獲行免予起訴書。

控方傳召周達權前，法官陳廣池稱任何人用不同形式、方法接觸影響證人，很大機會負上刑責。

前香港蘋果日報大樓外觀。（中通社）

周達權作供稱，他於1993年加入壹傳媒集團有限公司擔任財務總監，壹傳媒創辦人黎智英的私人公司力高顧問有限公司，處理有關車輛及船務等事宜，有些子公司有投資，資產、投資及子公司都屬於黎智英，而旗下的製衣公司、蘋果促銷等公司，則與印刷用途無關。

周達權稱力高1998年把註冊地址轉到涉案的將軍澳工業邨地段，力高因業務聘請數名員工，在涉案處所四樓辦公，但公司名字並無在「水牌」即大樓大堂公司名牌中出現。他按指示擔任力高的祕書，並以信託形式替黎智英持股，但實際持有人及決策者仍是黎智英。他又指稱，壹傳媒亦有行政部員工曾協助處理力高的行政事宜，包括案中另一被告，壹傳媒管理服務有限公司行政總監黃偉強。

此外，黎智英另被加控一項欺詐罪，指他於1998年4月1日至2015年12月31日，與他人隱瞞香港科技園公司，未有按1995年10月24日的提案計畫書和租契協議，及1999年5月25日訂立的租契，使用有關處所；令蘋果日報印刷有限公司及力高顧問有限公司獲益；及令科技園公司或蒙受不利。