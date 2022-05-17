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港婦打疫苗亡 保障基金首賠25.5萬美元

香港新聞組／香港17日電
截至今年3月底，香港衛生署共接到89宗接種疫苗後14日內離世的個案。圖為黃大仙一間護養院老人正在接種疫苗。（中新社）
截至今年3月底，香港衛生署共接到89宗接種疫苗後14日內離世的個案。圖為黃大仙一間護養院老人正在接種疫苗。（中新社）

香港衛生署截至今年3月底，共接到89宗接種疫苗後14天內離世的個案，去年中一名66歲女子打復必泰（輝瑞、BNT）後16天離世，專家其後認為即使事件與疫苗接種有時間關聯，但不能確定其死亡與打疫苗有否因果關係。食衛局近日就該個案批出疫苗保障基金200萬元（港幣，下同，約25.5萬美元），成為首宗打疫苗後死亡而獲批保障基金的個案。

明報報導，香港3月底前已接種逾1645萬劑次新型冠狀病毒疫苗，港府去年初設立疫苗保障基金，向打疫苗後出現嚴重異常事件者提供財政援助，若個案經新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視後，被列為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，可按嚴重程度獲保障金，以死亡個案為例，40歲或以上死者每人保障額為200萬元，40歲以下為250萬元。

根據食衛局資料，截至上月23日，保障基金批出一宗涉及死亡個案的200萬元保障金，是首宗獲批保障基金的打針後死亡個案。據去年12月公布的《香港新冠疫苗的安全監察報告》，個案涉及一名66歲女子，她去年7月打第一針復必泰後16日死亡，解剖結果證實死因是心肌炎，顯微鏡檢查顯示死者心臟有與病毒性心肌炎脗合的特徵，死者亦患有肺炎，是導致死亡的重要情況，從她的心臟組織中也發現了細小病毒基因。

報告指出，並沒有確定證據顯示事件由疫苗引起，由於細小病毒感染是心肌炎的其中一個已知成因，專家委員會認為，即使事件與疫苗接種有時間關聯，但死者心臟組織中存在病毒基因令情況出現分歧，故無法確立死者患有心肌炎和疫苗接種有因果關係。

連同該宗獲批保障金的死亡個案，截至4月23日，保障基金批出逾3300萬元保障額，除了1宗死亡個案，另有241宗傷害個案已獲批，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療、貝爾面癱、心肌炎或心包炎、多形性紅斑等，獲批保障額為3151萬元。

疫苗 香港 過敏

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