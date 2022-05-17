18年來第一次 香港修訂法官行為指引：慎用社交媒體

香港司法機構修訂了多年前發出的法官行為指引。圖為香港終審法院。（歐新社資料照片）

隨著社會的發展，有關法官行為的指導原則亦應與時俱進。香港 司法機構修訂了多年前發出的法官行為指引，新指引重點就法官和司法人員使用社交媒體作出指示，包括要求法官避免在社交媒體評論案件。終審法院首席法官張舉能昨天說，法官和司法人員肩負審理案件和執行司法工作重任，備受信任，必須對公眾及自己負責，在行為上時刻嚴守至高標準。

文匯報報導，香港司法機構昨日發表2022《法官行為指引》，這是自2004年首度發表以來的首次更新，因應資訊科技發展的影響，特別是社交媒體在日常生活中的使用作出修訂，包括審慎「加朋友」、「讚好」或「追蹤」任何人等或團體，以及避免在網上評論案件及法律議題等。

而針對近年審理具爭議性案件的法官屢成「起底」對象，網路亦有見相關辱罵言論，「指引」亦表明法官應避免直接回應，如情況合適應請示法院領導。

更新的指引因應資訊科技發展的影響作出修訂，特別是社交媒體在日常生活中的使用。更新的指引指出，法官在其私人事務上使用社交媒體屬於個人選擇，理應不會引起非議；相反地，對社交媒體缺乏基本認識或會予人法官與現代社會脫節的觀感。

指引提醒法官在使用社交媒體時，必須確保相關資訊一旦公開不會對自己構成風險，或損害其地位、操守或其職務的尊嚴，也不應削弱公眾對整個司法機構的信心。

另據明報報導，立法會議員梁美芬表示，曾有法官在判辭加入個人意見，以及有三名法官匿名向外媒發表對反修例的意見等，引起更多不必要的爭議，以及法官是否政治中立的認受問題。今次更新後，指引更清晰，可令人放心。

報導引述資深大律師湯家驊指出，自2019年的反修例風波後，出現「起底」、網上欺凌行為，認為指引提醒法官小心使用社交媒體、不要回應，除了保障法官自身安全，亦保障司法獨立，以免影響市民對於法庭、法官的觀感。

據報導，資深大律師戴啟思亦相信，更新指引是因應近年公眾對不少法官言論有頗大回響，提醒法官在庭上慎言。他指出，英國 亦有與香港涵蓋類似範疇的指引。