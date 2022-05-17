我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

18年來第一次 香港修訂法官行為指引：慎用社交媒體

香港新聞組／香港17日電
香港司法機構修訂了多年前發出的法官行為指引。圖為香港終審法院。（歐新社資料照片）
香港司法機構修訂了多年前發出的法官行為指引。圖為香港終審法院。（歐新社資料照片）

隨著社會的發展，有關法官行為的指導原則亦應與時俱進。香港司法機構修訂了多年前發出的法官行為指引，新指引重點就法官和司法人員使用社交媒體作出指示，包括要求法官避免在社交媒體評論案件。終審法院首席法官張舉能昨天說，法官和司法人員肩負審理案件和執行司法工作重任，備受信任，必須對公眾及自己負責，在行為上時刻嚴守至高標準。

文匯報報導，香港司法機構昨日發表2022《法官行為指引》，這是自2004年首度發表以來的首次更新，因應資訊科技發展的影響，特別是社交媒體在日常生活中的使用作出修訂，包括審慎「加朋友」、「讚好」或「追蹤」任何人等或團體，以及避免在網上評論案件及法律議題等。

而針對近年審理具爭議性案件的法官屢成「起底」對象，網路亦有見相關辱罵言論，「指引」亦表明法官應避免直接回應，如情況合適應請示法院領導。

更新的指引因應資訊科技發展的影響作出修訂，特別是社交媒體在日常生活中的使用。更新的指引指出，法官在其私人事務上使用社交媒體屬於個人選擇，理應不會引起非議；相反地，對社交媒體缺乏基本認識或會予人法官與現代社會脫節的觀感。

指引提醒法官在使用社交媒體時，必須確保相關資訊一旦公開不會對自己構成風險，或損害其地位、操守或其職務的尊嚴，也不應削弱公眾對整個司法機構的信心。

另據明報報導，立法會議員梁美芬表示，曾有法官在判辭加入個人意見，以及有三名法官匿名向外媒發表對反修例的意見等，引起更多不必要的爭議，以及法官是否政治中立的認受問題。今次更新後，指引更清晰，可令人放心。

報導引述資深大律師湯家驊指出，自2019年的反修例風波後，出現「起底」、網上欺凌行為，認為指引提醒法官小心使用社交媒體、不要回應，除了保障法官自身安全，亦保障司法獨立，以免影響市民對於法庭、法官的觀感。

據報導，資深大律師戴啟思亦相信，更新指引是因應近年公眾對不少法官言論有頗大回響，提醒法官在庭上慎言。他指出，英國亦有與香港涵蓋類似範疇的指引。

香港 英國

上一則

中國經濟「倒春寒」 官5依據：5月改善

下一則

封控衝擊經濟 中多項指標下行 4月失業率飆2年新高

延伸閱讀

港恐爆第6波？餐協轟造成恐慌 張竹君：疫情有上升跡象

港恐爆第6波？餐協轟造成恐慌 張竹君：疫情有上升跡象

港GDP預測下調至1-2% 財爺：別太悲觀

港GDP預測下調至1-2% 財爺：別太悲觀
香港東鐵過海段通車 逾2000人搶頭香

香港東鐵過海段通車 逾2000人搶頭香
富藝斯香港鐘表春拍本周末預展 百達翡麗絕品台北亮相

富藝斯香港鐘表春拍本周末預展 百達翡麗絕品台北亮相

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次