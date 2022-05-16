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李家超交港府架構重組意見 擬增兩副司長

香港新聞組／香港16日電
候任特首李家超（右）在競選辦副主任譚志源（左）見證下，簽署法定聲明，表明他不屬任何政黨。（中新社）
候任特首李家超（右）在競選辦副主任譚志源（左）見證下，簽署法定聲明，表明他不屬任何政黨。（中新社）

香港特首當選人李家超昨天表示已將自己對港府架構重組的意見交給特首辦公室。行政會議將於明天商討最新的架構重組建議，擬增設政務司副司長及財政司副司長兩個職位，輔助司長統籌兩項李家超政綱中的重要政策。此外，李家超昨天早上簽署法定聲明，表明不屬於任何政黨和政黨成員，並承諾任期內不會成為任何政黨的成員，稍後會向選舉主任遞交。

港媒報導，財政司副司長將會協調財政司轄下的發展局和房屋局，統籌土地房屋政策；而政務司副司長則會負責統籌青年事務及扶貧政策。

另據香港電台報導，李家超昨天回應架構重組方案及組班工作，表示原則上傾向由特首林鄭月娥提議的架構重組方案，至於設立其他崗位問題，現階段應由行政會議討論後才回應，又認為如果可以強化統籌工作，會對第六屆政府施政有利。被問到民主派有意向他提出建議書，他說任何人提供意見都會接收，如何處理要按實際情況。至於組班方面，正積極進行，但未有最終成員名單前，不會公開。

被問到何時會到北京接受任命，李家超表示，有關事情由中央決定，相信中央決定後會公布。至於會否擔心有第六波疫情，以至影響回歸活動及中央領導人來港，李家超說有關疫情問題，相信現屆政府會好好處理，而回歸的安排，特首辦公室會與候任辦好好溝通。

李家超表示，目前已經有政務司司長的心水人選，但現階段不會公開，強調一定要合作愉快，包括信任度一致，他亦沒有回應有多少名現屆政府官員會留任。

李家超強調政務官職系肯定是優秀的人才，過去多年均與有關同事合作愉快，否則40多年公務生涯不會有進展。而所有公務員都很努力，不過程序有時可能過時，權責方面需要有人清晰指揮和分工，期望未來5年盡量提高效率。

重組 疫情 香港

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