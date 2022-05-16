李家超交港府架構重組意見 擬增兩副司長

候任特首李家超（右）在競選辦副主任譚志源（左）見證下，簽署法定聲明，表明他不屬任何政黨。（中新社）

香港 特首當選人李家超昨天表示已將自己對港府架構重組 的意見交給特首辦公室。行政會議將於明天商討最新的架構重組建議，擬增設政務司副司長及財政司副司長兩個職位，輔助司長統籌兩項李家超政綱中的重要政策。此外，李家超昨天早上簽署法定聲明，表明不屬於任何政黨和政黨成員，並承諾任期內不會成為任何政黨的成員，稍後會向選舉主任遞交。

港媒報導，財政司副司長將會協調財政司轄下的發展局和房屋局，統籌土地房屋政策；而政務司副司長則會負責統籌青年事務及扶貧政策。

另據香港電台報導，李家超昨天回應架構重組方案及組班工作，表示原則上傾向由特首林鄭月娥提議的架構重組方案，至於設立其他崗位問題，現階段應由行政會議討論後才回應，又認為如果可以強化統籌工作，會對第六屆政府施政有利。被問到民主派有意向他提出建議書，他說任何人提供意見都會接收，如何處理要按實際情況。至於組班方面，正積極進行，但未有最終成員名單前，不會公開。

被問到何時會到北京接受任命，李家超表示，有關事情由中央決定，相信中央決定後會公布。至於會否擔心有第六波疫情 ，以至影響回歸活動及中央領導人來港，李家超說有關疫情問題，相信現屆政府會好好處理，而回歸的安排，特首辦公室會與候任辦好好溝通。

李家超表示，目前已經有政務司司長的心水人選，但現階段不會公開，強調一定要合作愉快，包括信任度一致，他亦沒有回應有多少名現屆政府官員會留任。

李家超強調政務官職系肯定是優秀的人才，過去多年均與有關同事合作愉快，否則40多年公務生涯不會有進展。而所有公務員都很努力，不過程序有時可能過時，權責方面需要有人清晰指揮和分工，期望未來5年盡量提高效率。