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港GDP預測下調至1-2% 財爺：別太悲觀

香港新聞組／香港16日電
香港財政司司長陳茂波15日指，今年首季經濟收縮4%，中斷了之前四季的增長勢頭，並預期本周公布的失業率數字將進一步惡化。（中通社）
香港財政司司長陳茂波15日指，今年首季經濟收縮4%，中斷了之前四季的增長勢頭，並預期本周公布的失業率數字將進一步惡化。（中通社）

香港經濟受新冠疫情及一系列外圍因素影響而面對挑戰，財政司司長陳茂波15日發表網誌指，今年首季經濟收縮4%，中斷了之前四季的增長勢頭，全年經濟增長（GDP）預測亦由原來的2至3.5%，下調到1至2%，意味香港GDP在2021年增長6.3%後，復甦的動力比預期還要疲弱，並預期本周公布的失業率數字將進一步惡化。

綜合香港01、香港電台報導，不過，陳茂波認為毋須太悲觀，又稱只要疫情穩步受控、穩住信心，香港經濟可望回穩及稍有增長，又提到雖然難以控制外圍環境的變化，但只要做好風險管控及自身的工作，壓力和挑戰只會促使香港經濟更具彈性和韌力。

陳茂波於網誌提到，除了疫情的打擊，中美關係張力持續、國際地緣政治局勢緊張、外圍通膨升溫及加息趨勢，都困擾著全球以至香港的經濟前景，而受疫情影響，預計4月的經濟數據仍然偏弱，經過最近的定期複檢，決定將香港全年經濟增長的預測由原來的2至3.5%，下調到1至2%。

他指出，下調經濟增長，意味香港GDP在2021年增長6.3%後，復甦的動力比預期還要疲弱，而本周將發表的失業率是2至4月數字，仍反映著疫情高峰期的狀況，故可以預期數字將進一步惡化，惟過去一個多月疫情逐步受控，社交距離措施亦分階段放寬，料只要疫情持續回穩，失業率可望見底及漸有改善。

此外，陳茂波表示，美國今年已加息0.75厘，且即將縮減資產負債表，他說香港銀行體系結餘仍充裕，且有充裕外匯儲備，港元及相關衍生工具市場未見出現異常活動。

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