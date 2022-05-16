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疫下仍客似雲來 港百年名店同興泰記無接棒人將熄燈

香港新聞組／香港16日電
「同興泰記」創立於1919年，是上環海味街歷史最悠久的海味店，將於下月2日最後一天營業後結業。（取材自Take action-Tick photos﻿臉書）
「同興泰記」創立於1919年，是上環海味街歷史最悠久的海味店，將於下月2日最後一天營業後結業。（取材自Take action-Tick photos﻿臉書）

再有百年老店即將畫上句號。上環海味街歷史最悠久、創立於1919年的海味店、「同興泰記」，將於下月2日最後一天營業後正式結業。隨著上一代掌舵人相繼離世，79歲老闆娘慨嘆年事已高有心無力，且後繼無人，無奈下決定結業，「是背負百年包袱，不過無辦法，不是我們可以控制，都要放手。」

明報報導，同興泰記由鄒、梁兩家族共同創辦，早於晚清時期已在廣州合資經營海味生意，103年前拓展業務至香港並扎根本地，兩家以「志同道合創業興家身心康泰」為宗旨，取名同興泰記。舖頭最先落戶上環高陞街，約1962年搬至現址。

據報導，同興泰記經歷四代人，兩家仍情如一家。第三代傳人梁泳潮和鄒炳璋為兒時玩伴，兩人十多歲便到舖頭幫手由低做起，落手落腳掃地、倒痰罐、曬海味，到後來接手舖頭成最佳拍檔。夥計叫鄒炳璋做大哥，他為人勤力，是舖頭強大後盾，梁泳潮則為人靈活，善與人交涉買貨，一內一外缺一不可。鄒炳璋女兒鄒美斯憶述，父親與潮叔雖曾為公事爭執，但從無隔夜仇，感情深厚。

報導稱，上世紀1960至80年代，同興泰記高峰期有30員工，不少內地來港工人居無定所，就睡在舖頭閣樓碌架牀。鄒美斯形容，同興泰記未遇過低潮，即使新冠疫情下仍客似雲來，顧客過年時入貨要排兩三小時。

報導說，鄒炳璋在2012年離世，梁泳潮也在去年仙遊，舖頭失去兩大支柱，由梁太何佩貞（潮嬸）和鄒家兩女鄒美斯和鄒美珊接手，但她們都感覺有心無力。

報導指出，鄒美斯想過繼續經營，但兩姊妹於父親去世後才入行，自言經驗不足，「不像潮叔那樣的海味活字典」，一眼便分到海味種類。她說舖頭有很多傳統，潮叔和父親不做網購，堅持海味要親眼看、用手摸、用鼻嗅，兩老又認為做生意要靠口碑，絕不搞宣傳。

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