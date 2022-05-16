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港恐爆第6波？餐協轟造成恐慌 張竹君：疫情有上升跡象

香港新聞組／香港16日電
港大醫學院院長預料香港兩星期後會爆發第6波疫情，遭餐飲聯業協會會長黃家和批評相關言論不負責任，造成市民恐慌。（中通社）
港大醫學院院長預料香港兩星期後會爆發第6波疫情，遭餐飲聯業協會會長黃家和批評相關言論不負責任，造成市民恐慌。（中通社）

港大醫學院院長梁卓偉表示，過去數星期，每日新冠病毒感染個案維持在300宗左右，意味病毒的即時有效繁殖率維持在1，稍有差池就會處於潛在第六波疫情的風口浪尖。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，最新的病毒即時有效繁殖率是0.8965，疫情有向上升的跡象；如果大於1，意味一個人可以傳播多於一人，疫情會慢慢向上升並懷疑爆發。

綜合香港電台、香港01報導，老人科專科醫生佘達明轉述梁卓偉指，「這兩周要約人見面好見」，因為隨時社交距離又要收緊。餐飲聯業協會會長黃家和則批評相關言論「不負責任，造成市民恐慌」。

張竹君說，梁卓偉以數學模型推算，她不希望發生第六波疫情。按照港大早前的推算，香港已有500萬至600萬人確診，但可能仍然有200萬至300萬人未感染，社交距離措施放寬後，有機會出現更多個案。社區可能仍有幾百條隱形傳播鏈，因為很多人沒有病徵，亦並非明顯在食肆等地方找到，市民需要打齊針，保持社交距離等。

另據香港01報導，梁卓偉14日在港大醫學院的內部網上會議引用數學模型推算，預料香港兩星期後會爆發第6波疫情，7月上旬會「到頂」。他表示，第六波將會繼續流行Omicron BA.2毒株，即使出現零星BA.4或BA.5的個案，爆發程度不會如同歐美國家般嚴重。他解釋，香港現時大部分人感染的BA.2病毒株基因和BA.4、BA.5類似，因此身體已經對此產生抗體，即使未曾感染過的市民，都能依靠疫苗保護下，身體具備足夠的抗體抵禦重症。

黃家和批評相關言論不負責任，造成市民恐慌，又指早前港大醫學院因應堅尼地城污水病毒量較高，呼籲師生切勿在區内用膳，已導致附近食肆生意受打擊。他認為，目前全港已有多人染疫，超過9成人已完成接種至少一劑疫苗，已經足夠形成免疫屏障，毋須過分擔心。

自由黨主席、立法會批發及零售界議員邵家輝認為，梁卓偉的推算並非完全無根據，「數字不騙人」。他指政策要想清楚抗疫策略，若一旦再爆疫而收緊限聚，希望港府不要一刀切關閉處所，而是採取針對性策略。

香港 疫情 醫學

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