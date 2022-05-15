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凝聚支持者 香港民主黨復辦晚宴 不以籌款為目標

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

民主黨連續兩年因疫情取消黨慶籌款晚宴，該黨近日決定7月16日（周六）復辦晚宴，但有別以往以籌款為目標，今年晚宴只是類似春茗，供黨友、街坊及義工等聚會，希望凝聚支持者。

明報報導，民主黨籌款委員會主席袁海文稱，晚宴會向參與者收取可負擔的餐費，但不會如以往般訂下籌款目標，「唯一目標是（場地）可以坐幾多人就幾多人」，本周會公布相關細節。

據報導，民主黨中委陳堡明確認晚宴7月16日舉行，開放給所有黨友、支持者、街坊等參與，但不會邀請官員。他又說，晚宴只會向參與者收取「餐費」，所得收入難與以往籌款晚宴可獲數百萬元捐款相比。

報導引述袁海文表示，該黨原定年初舉行春茗，但因新冠疫情受阻，因此希望政府放寬社交距離措施後，可盡快復辦晚宴。但他說未知屆時的限聚措施會否有變，晚宴將不設「買枱」，只按人頭收費。袁又稱，目前民主黨財政「有點壓力」，但可持續營運，除節省開支，也盡可能開拓收入來源，包括在網店推新產品、繼續申請獎券牌照等。

報導稱，民主黨今日舉行集思會，陳堡明稱該會沒主題或議程，過往亦不定期舉辦，與港府即將換屆無關，主要給黨員溝通及表達意見。

民主黨 疫情 社交距離

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