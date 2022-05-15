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港大醫學院長：2周後爆第6波疫情 於7月上旬到頂

香港新聞組／香港15日電
香港上環星月樓群組14日增11宗確診新冠肺炎，累計41人感染。（中通社）
香港上環星月樓群組14日增11宗確診新冠肺炎，累計41人感染。（中通社）

第五波新型冠狀病毒疫情未完，桌球館及上環食肆「星月樓」群組持續擴大，後者昨再增11確診者，累計41人感染，包括39名食客2名侍應，所有食客均在3樓用膳，3樓的29張枱中，近6成枱都出現個案。此外，港大醫學院長梁卓偉昨在醫學論壇引述其數學模型，推算6月初可能出現第六波，並於7月上旬到頂。

大公報報導，衛生署又修訂，因輸入資料錯誤，13日公布的染疫食客年齡應為7歲至90歲，並非7歲至117歲。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，在星月樓男廁及女廁抽氣扇檢測出陽性樣本，料可能有空氣傳播，整個大堂或都受影響。

星月樓一名確診女侍應，住在同樣出現爆發的西環邨西苑臺，張竹君表示，不能肯定她是超級傳播者，或是受到感染，要待全基因分析結果，才能知道西苑臺個案與「星月樓」的爆發是否有關。目前，西苑臺累計23人染疫，較前日再多1人，而至少10名確診者未有接種疫苗，大部分是長者。

至於紅磡「新旺會」桌球室群組則新增6個案，包括2名職員，其中一名工作人員負責預備食物及飲料，他在9日感到不適，前往急症室，同日最後上班，病毒CT值為17。

昨日香港累計增284宗個案，包括33宗輸入個案，多一名77歲女患者離世，她並非來自院舍，未有打針紀錄，第五波疫情累計9147名患者離世。

另據明報報導，據香港大學公共衛生學院，本地個案平均即時有效繁殖率已升回3月初水平，由上月21日放寬社交距離措施時的0.49，升至本月6日的0.84，即1名患者可傳染0.84人。港大醫學院長梁卓偉昨在醫學論壇引述其數學模型，推算6月初可能出現第六波，並於7月上旬到頂。

報導稱，據梁卓偉昨在論壇表示有兩個條件可令上述推算出錯，一是目前估計七成人口曾染疫，並對Omicron BA.2變種病毒免疫，如沒出現第六波，即現時低估染疫人口比例；二是若疫苗有效率（抗重症及死亡）高於本地及海外研究的評估，即香港將更貼近群體免疫。

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