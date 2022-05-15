香港海園水上樂園睽違4個月重開 旅業復辦日本團

已閉館四個月的香港海洋公園水上樂園14日重開。（圖：海洋公園提供）

香港 疫情緩和，社交距離措施進一步放寬，已閉館四個月的海洋公園水上樂園 昨日重開。首批200名入場市民獲贈禮物包，內有防水袋和毛巾作為見面禮，入場前需掃描「安心出行」，12歲或以上要符合「疫苗通行證」要求，人數是可容納上限一半，每日約3000個名額。此外，港人有望下月起再遊日本 ，已有旅行社推出行程。

大公報報導，現場氣氛熱烈，有年輕人表示，挑戰玩八彩天梯，感受從高處滑下來的刺激感；也有家長表示，每人預備九個口罩，因玩水時會除下口罩，但上水要戴上，方便隨時更換。

海洋公園水上樂園5至6月會推出不同優惠，其中全日制學生在指定日子及時間入場，門票只需68港元（約8.6美元），慶祝海園45周年；如市民身份證上有45兩個相連號碼，可享五折，只有4或5字，則可享八折。

另一主題公園、香港迪士尼樂園今年稍後將推出全新多媒體夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」，吸引市民入場，表演將糅合受歡迎角色、故事、樂章與魔法般的多媒體效果，配合故事主題構思的水幕投影，加上燈光、激光、噴泉、火焰及煙火效果等。樂園將於本月下旬介紹匯演詳情。據了解，園方一般在介紹活動後不久，就會正式推出，市民有機會在今個暑假入場欣賞。現時由於有社交距離措施限制，樂園日間只在城堡外有舞台表現，巡遊暫停。

此外，港人有望下月起再遊日本，縱橫遊在網頁上放出20個日本「小包團」行程，5日及11日行程包括大阪、名古屋、京都、廣島等地，價錢為6499至3萬4999港元（約828至4460美元）不等，最早可預定6月1日出發。業界認為，返港後的隔離問題可能影響市民出遊意欲。

日本有意開放讓外國觀光客入境的消息近日傳出後，香港旅行社即時推出行程。不過，縱橫遊常務董事袁振寧表示，若返港後的酒店隔離期縮減至3日，餘下4日在家隔離，外遊生意才有機會恢復至疫情前一成。

旅遊業議會主席黃進達預計，未必會有很多人報名，因為日本僅接受注射復必泰（輝瑞、BNT）疫苗及至少接種三針的入境客，客源因而減少。返港後的隔離時間及費用是市民主要顧慮因素，隔離7天的費用甚至足夠再玩一次。