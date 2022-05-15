東鐵一程過海 港2都會連一線 研建「鐵路上大灣區」

香港特首林鄭月娥（左二）14日出席東鐵線過海段通車典禮，並試坐東鐵過海。 （中通社）

香港 東鐵線過海段昨舉行通車儀式，今日正式投入服務，從新界北邊境 到九龍沿線香港居民，不用轉車換線，首度實現「一程過海」，直達香港島商業中樞。

香港東部鐵路線北起中港邊境羅湖，南抵九龍半島尖端的紅磡。東鐵的名稱變更就是半部香港史，因其是香港通往廣東的唯一陸上鐵路線，1910年至1949年間，清廷和中華民國 政府先後稱其為廣九鐵路；而香港政府在1996年前，稱其為九廣鐵路；2007年九廣鐵路與香港地鐵合併而為港鐵，九廣線則易名東鐵線。

香港東鐵線過海段15日正式通車服務，14日舉行通車典禮。香港特首林鄭月娥昨在港鐵管理層陪同下，率先體驗過海段，並主持通車儀式。

林鄭稱，東鐵過海段開通後貫通港島的金融發展區，及將會大力發展創科的北部都會區，達到南北兩個發展區（維港都會區和北部都會區）並駕齊驅，亦加强港深兩地融合發展。兩地已就鐵路發展成立專責小組，探討延伸東鐵到深圳羅湖、優化羅湖管制站及交通接駁安排，構建「鐵路上的大灣區」。

香港新聞組／香港15日電

明報報導，東鐵線過海段今早5時許開出頭班車，成為第四條過海的鐵路線，明日將迎來通車後首個工作天的考驗，港鐵相信東鐵的服務可應付人流。至於將變成四線轉乘「超級轉車站」的金鐘站，港鐵稱該站擴建後容量大近一倍，轉線安排會更妥善。有立法會議員擔心，大圍站等數個較多人轉線的車站會出現擠塞情況，而金鐘站同時有多條主要鐵路線，一旦出現事故或癱瘓全港，會在立法會跟進金鐘站應急機制。