港首季出口急跌 下調今年經濟增長預測至1-2%

港府13日公布，香港首季經濟按年實質收縮4%，結束4個季度升勢。（中通社）

香港 首季經濟受第五波疫情 影響，經濟增長（GDP）按年下跌4%差於預期，加上外圍經濟增長動力轉差，憂慮出口前景惡化，港府昨日將今年全年經濟增長預期下調至1%至2%，原先2月時的預測為2%至3.5%。

明報報導，港府經濟顧問梁永勝對今年餘下3季經濟看法較樂觀，指隨着疫情受控，本地經濟活動在最近個多月開始恢復，加上與內地的跨境貨運不暢逐漸緩解，預期本季經濟很大機會可較首季改善，其後數季經濟也會逐步恢復。

港府昨日同時公布首季GDP修訂數字，整體跌幅維持4%，與月初公布的預估數字一致。除政府消費開支在首季按年上升6%外，其餘各項GDP組成項目均按年下跌，其中占GDP逾六成的私人消費開支按年下跌5.5%，政府經濟顧問梁永勝表示，最近個多月的人流數據和各行業的資料顯示經濟活動回升，社交距離措施放寬有利內需恢復。另消費行業聘請員工較多，內需復甦也將幫助改善失業率，預期6月公布的3個月平均失業率將下降。

近月營商環境也在好轉，梁永勝稱4月香港PMI與中小企業務收益動向指數回升，雖然首季投資按年收縮8.4%，但主要是受經濟氣氛惡劣所影響，及後可望隨氣氛好轉而改善。

首季輸往內地的出口急跌，往其他市場的出口增長放緩，加上環球經濟增長和金融活動減弱，令首季貨物和服務進口皆按年下跌。梁永勝指今季與內地跨境貨運改善，舒緩香港外貿壓力，不過環球經濟受央行加息拖累，將繼續影響香港出口表現。

至於經濟能否在今季回復正增長，梁永勝表示要視乎經濟恢復速度，不過即使GDP連續兩季收縮，出現被視為經濟衰退的情况，但只要其後持續改善，則問題不大。當局維持今年通脹2%的預期，雖然進口價格持續高企，但租金 等本地成本壓力大致輕微。

與此同時，繼的士申請加價逾一成，電車公司提出修訂加價加幅，最新申請成人票價由現時2.6元加至3元，升幅達15.38%，對比電車去年10月申請加至2.9元，加幅在約半年內由逾一成一增至逾一成半，上調3.8個百分點。電車公司解釋，受第五波疫情拖累，電車客量一度下跌50%，加上營運成本持續上漲，因而調高加幅。

香港電車向政府申請加價，成人票價由現時2.6元加至3元，小童票價由1.3元加至1.5元，加幅均為15.38%；長者票價由1.2元加至1.3元，加幅為8.3%，月票加幅由220元加至260元，加幅達18.18%。現時售234元的遊客票則會取消。對比電車去年10月申請加價時，成人票價加至2.9元，小童票加至1.4元，長者票加至1.3元，其中成人票當時加幅為11.54%，即最新加幅在約半年間上升了3.8個百分點。