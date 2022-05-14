「保就業 」近18萬雇主申請 超過預期

特區政府發言人公布，「2022保就業」計畫合共收到17萬6000名雇主的申請，涉及166萬名雇員，反應熱烈。（中通社）

「2022保就業 」計畫申請於前晚11時59五分截止申請。特區政府發言人昨日公布合共收到17萬6000名雇主的申請，涉及166萬名雇員，反應熱烈，不論申請宗數或雇員人數均高於政府原先估計。另有11萬9000名自雇人士提交申請。

文匯報報導，特區政府發言人表示：「『2022保就業』計畫結合電子消費券，鼓勵雇主在疫情 回穩時保留甚至增聘員工，不論全職或兼職，遏止失業率進一步惡化，並加快本地經濟在第五波疫情消退後反彈。連同給予合資格自雇人士的一筆過資助，我們預計整個計畫將涉及約390億元補貼。」

特區政府已於5月10日批出首批約4萬5000名雇主的申請，他們承諾於5月聘用約30萬名雇員，大部分雇主應於這兩天收到5月份的工資補貼。假如工資補貼未能成功發放至雇主戶口，政府代理人將會盡快與相關雇主聯絡作其他安排。

政府正全力處理其餘申請，爭取在下周完成審批第二批申請。

政府發言人又表示，「臨時失業支援」計畫將發放第四批資助予合共約68,000名成功申請者，包括約29,000名有強制性公積金戶口的申請人及約3萬9000名沒有強積金戶口的申請人。成功申請者將會陸續收到手機 短訊或電郵通知。

發言人表示，政府已審核約40萬個申請，佔總申請宗數約85%，包括需跟進七萬多名申請人按計畫代理人要求而提交的補充資料。當局正全力處理餘下的申請，目標是5月內發放資助予所有合資格申請人。政府會爭取在下星期內公布下一批成功申請者。申請人可以登入計畫的專用網站（www.tur.gov.hk）查詢申請狀況。