國泰迎復甦下月招3000人 未來徵才數目可能達到7000人

國泰航空傳下月將展開大型招聘工作，圖為香港機場國泰航空值機櫃台。（中通社資料照片）

港府5月起放寬抵港航班熔斷機制，加上歐美解除防疫 管制，航空業報復性出遊市場可期，國泰航空計畫下月招聘人手，初步估計最少招聘3000人。

香港 昨天新增293例COVID-19確診病例、3名確診者死亡，疫情持續穩定。評估全球航空業將復甦，國泰航空超前部署，香港媒體引述消息報導，國泰正在統計所需人手，包括工程人員在內，國泰未來徵才數目可能達到6000至7000人，當中一半為空中服務員，包括會考慮重聘昔日員工。

消息人士解釋，空中服務員最少需培訓兩個月，但每次只能開班培訓數十人，因此經評估後，今年中便開始要重新招聘，不過實際聘請方式仍在構思中，還沒有定案。

香港電台報導，國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑日前在股東周年大會上表示，集團自去年第3季起開始重新招聘，已在香港招聘大約180名機師，將會進行培訓並重新投入運營服務。 他又指，集團正在開展兩個見習機師培訓計劃，以確保機師長期供應充足。

因應留學生返香港過暑假，國泰航空表示，未來數月積極增加客運航班，由6月初起的航班安排，包括每日均有往來香港及倫敦的航班，亦將恢復或增加往來美國、澳洲 、紐西蘭及印度等地的航班。

貨運方面，除了增加客運航班提供的額外機腹貨運運力，6月起擬復飛歐洲及美洲的長途貨機航點，以及恢復貨機航班往來阿聯、沙烏地阿拉伯及柬埔寨。至於上海及中國內地其他地區的防疫措施，持續影響整體市場需求。