邊境禁區沙頭角下月開放 第三度扮演橋頭堡

沙頭角碼頭下月將開放予本地旅行團遊覽。（取材自維基百科）

香港 有些香港人一輩子都沒去過的地方，沙頭角就是一個，至少到端午節 前，沙頭角還是香港的「邊境 禁區」。但很快沙頭角就會成為香港人想去就去的地方了，因為當局決定開放沙頭角了，沙頭角也就再成香港歷史橋頭堡。

正因為很少人去，也就很少有人知道沙頭角是香港史的重要構成。在歷史上這個小小的傳統墟鎮，曾經兩次扮演香港與中國大陸間橋頭堡式的前沿，現在要第三次扮演這個角色，但時移世易，沙頭角的角色再也不可能那麼特別了。

沙頭角是香港北區新界鄉郊，與中國大陸深圳是「半街之隔」，早年水上人家上岸居住，慢慢成為華南傳統的墟鎮。其得名據說來自早年清臣巡視此地，題詩「日出沙頭，月懸海角」而得。但真正傳神的是那個「角」字，是香港人取地名的地理概念，指那些既在邊緣又地形突出的部位。

其實不只地理，沙頭角在香港歷史上一直也既邊緣又突出。

1899年英國簽租香港新界，港英政府把沙頭角視為與中國陸地相連的橋頭堡，有香港史學者稱，沙頭角是香港開埠以來英國人曾重點發展的區域。但二戰後人口式微，1950年沙頭角定為「邊境禁區」，沙頭角由之閉塞凋零。

沙頭角再臨高光時刻，是1980年代大陸發展深圳為特區，沙頭角與深圳所謂「半街之隔」，是說有一條「中英街」，一半深圳一半香港，中間有小石柱區隔，成千上萬的大陸民眾到沙頭角「中英街」去看香港是甚麼樣子。

先是大批買走速食麵、太陽眼鏡，後來走私電器、金飾等等，各種當年大陸未開放時未見到的商品，流入內陸，可以說大陸的對外開放，香港沙頭角扮演了特殊的角色。

話說到今天，沙頭角第三次扮演特別的角色，是港府有意要建香港的「北部都會區」，居然想到要先開放沙頭角，打開這個世紀禁區。具體日子是下月端午節，先小心翼翼地開放沙頭角碼頭，讓香港民眾去逛逛土產小墟市、乘小艇遊外島等。

對香港人來說，這叫做有限度開放，吸引力不會大過當年大陸民眾逛沙頭角。但對這個小鎮來說，也算再獲新生。