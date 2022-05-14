我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

偷收藏家符春曉50億元珍品 3賊囚2年餘

香港新聞組／香港14日電
收藏家符春曉位於油麻地單位於2020年9月遭3名賊人爆竊，稱被偷去估值50億港元收藏品。（取材自羊城晚報）
收藏家符春曉位於油麻地單位於2020年9月遭3名賊人爆竊，稱被偷去估值50億港元收藏品。（取材自羊城晚報）

收藏家符春曉位於油麻地單位於2020年9月遭3名賊人爆竊，稱被偷去估值50億港元（下同，約6.37億美元）收藏品，包括7幅估值共逾49億毛澤東親筆字畫。3人其後以200元出售其中一幅估值23億元書法，買家為求方便，將書法一分為二剪開。三名竊匪13日於區域法院承認處理贓物罪及入屋犯法罪，被判監28至30個月。

香港商報網報導，法官判刑時指，被告分別夥同犯案，從他們事前前往涉案地點踩線等案情，可推論兩人屬職業竊匪，有計謀犯案及計算精密。

被告吳永倫（45歲，散工）及何亦照（46歲，地盤散工）承認1項入屋犯法罪，許炳基(48歲，無業）則承認一項處理贓物罪。

控罪指吳及何於2020年9月10日，連同許進入油麻地彌敦大廈一單位後，在該處偷竊一批數量不詳的郵票及字畫、8瓶白酒及10個銅牌。許則於同日，連同吳、何知道或相信上述物品是贓物，而不誠實地從事或協助另一人或為另一人的利益而將該贓物保留、搬遷、處置或變現，或不誠實地作出如此安排。

據報導，代表律師求情時指，三人於犯案前不知道物品估價，因此以低價放售。法官判刑時指，吳、何兩人夥同犯案，從他們事前前往涉案地點踩線等案情，可推論兩人屬職業竊匪，判兩人入獄30個月。法官指，許在案中的行為與入屋犯法罪相近，案發時和爆竊者一起，必定得知涉案地點是民居，考慮到許有計謀犯案，且計算精密，判監28個月。

案情指，符春曉是來自內地的骨董收藏家，收藏品存放在涉案單位。案發日，大廈保安員發現單位鐵閘及木門被撬開，於是報警。符在親友協助下點算單位內財物損失，並就損失作估值，包括一幅價值23億的兩米長毛澤東親筆書法（416字）、一幅價值4.3億元的毛澤東親筆手寫詩詞書法（76字）、五頁毛澤東親筆手寫信件書法共值22.6億（共400字）及18套共值6890萬的不同款式郵票等。

警方翻查閉路電視片段，發現三名被告先到附近大廈的天台，再前往涉案大廈帶走被盜財物。因應警方呼籲，買家林先生聯絡警方指，林於案發前兩個月認識三名被告。案發日，許向林表示有些書法可出售，故林以200元購入一幅毛澤東書法及以300元購入銅牌。

林擬把買入的親筆書法掛在家中牆上裝飾，為方便而將書法剪成兩半。及至爆竊新聞播出後，何及許致電林稱，賣了些好東西給他，要求索取2萬元後逃走，遭林拒絶。

吳及何於警誡下作出招認，吳指，許把部分贜物以1萬元賣給綽號「地龍」的男子後，三人瓜分金額。何指，許把毛澤東親筆書法及2個銅牌以500元賣給林，其後何把全部偷來的郵票賣給好旺角購物中心的店舖，警方其後從一間郵票店檢獲剩餘的一版（12枚相連）郵票。

警方早前拘捕三人並搜查涉案賓館房間，沒發現贓物。

書法 香港

上一則

她砸百萬修籃球館送男友：不喜歡網上說我是富婆

下一則

不滿美邀台與會 中再缺席抗疫峰會

延伸閱讀

稱污水樣本驗出病毒 港大發疫情警報掀恐慌 民怒：被貼標籤

稱污水樣本驗出病毒 港大發疫情警報掀恐慌 民怒：被貼標籤
相逢不相識

相逢不相識
高雄國軍醫院掛鐘唱「東方紅」報時 院方緊急撤換

高雄國軍醫院掛鐘唱「東方紅」報時 院方緊急撤換
談藝／倉廩見世態… 從紅樓夢賈府的米談起

談藝／倉廩見世態… 從紅樓夢賈府的米談起

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊