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輪候港公屋須6.1年 24年新高 「新政府能否精簡程序成關鍵」

香港新聞組／香港13日電

香港居大不易，港人申請公屋平均輪候時間達6.1年，創24年來新高。房委會資助房屋小組主席黃碧如預料，輪候時間未來數年內難以明顯改善，「希望平穩，不會快速增加」。

綜合媒體報導，房委會公布截至今年3月底的最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間升至6.1年，較去年底的輪候時間再增加0.1年，創下1998年3月底6.6年後新高；長者一人申請的平均輪候時間，亦由4年增至4.1年。

有關注團體認為，輪候時間升穿6年高位是預期之內，未來輪候時間可否回落，視乎新一屆政府能否進一步精簡房屋程序、提早令公屋輪候者上樓。

房委會表示，截至今年3月底，有24.52萬宗公屋申請，包括14.75萬宗一般家庭申請，以及約9.77萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，兩者輪候時間均按季升了0.1年，分別升至6.1年及4.1年。房委會解釋，因多個大型公共屋邨項目，包括粉嶺皇后山邨、深水埗海達邨和白田邨在2022年第一季陸續入伙，讓為數不少輪候已久的一般申請者獲編配公屋，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。

對於公屋輪候年期再創新高，團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺認為是於意料之內，相信近期獲編配「上樓」的住戶，部分已輪候逾6年。他又預料，按照目前公營房屋落成進度推算，輪候時間仍「未到頂」。

葉文祺希望新一屆政府的措施，如「公屋提前上樓計畫」、重啟私人參建模式，以及精簡發展程序等能夠盡快落實，從而加快造地建屋，縮短公屋輪候時間。

公屋聯會總幹事招國偉指出，目前輪候宗數仍有24萬，仍處於高位，相信未來一兩季輪候時間，會進一步上升。至於輪候時間何時才有望回落，招國偉認為，李家超上任後會否進一步精簡房屋程序、提早令公屋輪候者上樓，否則根據「長遠房屋策略」，要到2027/28年，即十年計畫中的「後五年」期，才有望消化到現時累積的申請人龍，令輪候時間回落。

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