稱污水樣本驗出病毒 港大發疫情警報掀恐慌 民怒：被貼標籤

香港堅尼地城多棟住宅大樓污水新冠病毒檢測呈陽性，港府12日圍封中西區西環邨，圍封範圍內的人士須留在其處所並接受強制檢測。圖為堅尼地城西環邨。（中新社）

香港 近日疫情緊張，中西區多幢大廈傳出有人染疫，污水檢測 結果呈陽性及病毒量相對較高，引發恐慌。

大公報報導，港府昨公布中西區有多幢大廈污水檢測結果呈陽性及病毒量相對較高，包括加惠臺、怡峯、百年大樓、西環邨、嘉輝花園、士美菲園、寶德大廈、時美閣、浚峯、美華大廈、美菲閣、翠麗苑、華輝大廈、觀龍樓，以及香港大學賽馬會第三學生村。居民、清潔員工及物業管理員工需做快速檢測。

據報導，其中西環邨全邨5幢樓宇圍封強檢，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，西環邨西苑臺錄得4戶家庭染疫，涉及5人，分布不同樓層，其中一個家庭有2人染疫。她直言是次西環邨檢測出的污水病毒量，與最近發現個案大廈突然的飆高，擔心有個案未被發現，故提醒市民如不適要盡早做快測或核酸檢測，並呼籲當區醫生如發現有病人出現上呼吸道感染症狀，要馬上安排他們檢測。至於西環及堅尼地城一帶食肆暫時未發現爆發情況，但她估計市民檢測數目增加後，會發現更多個案。

報導稱，港大醫學 院昨晨已在社交媒體發出緊急通知，稱堅尼地城一帶污水樣本驗出病毒，可能有大型感染群組爆發，呼籲教職員及學生等本周不要到該區吃午飯，亦不宜進行任何要除下口罩的活動，惟聲明沒提供詳細資料，被居民砲轟不負責任；有市民甚至網上留言不滿港大呼籲經傳媒報導後，令該區被標籤成疫區，十分不公平。

對於有關做法被指引起地區恐慌，醫學院發言人對此深表遺憾，稱醫學院大部分師生，每天都有機會出入醫院和附近醫療設施工作與學習。發放有關訊息是希望師生在中午前收到訊息，避免到該區用膳，以免有機會將病毒帶返醫院和其他醫療設施，危害病人等使用者。

香港昨天新增294宗確診個案，其中115宗經核酸檢測確診，179宗經快測平台，40宗輸入個案。多1人死亡，令第五波疫情累計死亡人數至9143人。