國安法效應？ 港職工盟教育基金撤銷公司、停止運作

遭點名涉違國安法的「職工盟教育基金」12日召開特別會員大會通過撤銷公司註冊。（取材自Google地圖網頁）

香港 職工盟教育 基金宣布，透過特別會員大會通過撤銷公司註冊，現正處理停止公司業務運作、核數等工作，並已委聘專業人士協助完成撤銷公司註冊的相關法律程序及手續。

根據基金網站介紹，「職工盟教育基金有限公司」是註冊非牟利慈善團體，在2002年成立，為基層和失業人士提供培訓課程，並有進行勞工 法例和職安健的宣傳教育。

稅務局去年因應「港區國安法」實施，修訂慈善機構的稅務指南，如果任何團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，將不再獲認定是慈善團體，並會被撤銷豁免繳稅資格。

另據網媒「獨立媒體」報導，隸屬泛民主派的香港職工會聯盟，此前因為不敵國安法的政治壓力，已於2021年10月3日通過解散；聯盟多名重要人士先後被捕入獄。前職工盟主席鄭清發表示，教育基金過往負責勞工和職業安全宣傳教育，卻被指違法而走上停運之路，對此感到無奈。

報導引述鄭清發表示，教育基金轄下的培訓中心去年10月已經停止收生。今天特別會員大會上，會員多關注現在政治形勢評估，為了減低其他人承受的政治風險，因而通過決定。

「職工盟教育基金」官網目前已關閉無法訪問。

香港大公報、文匯報此前數度發文稱，美國國家民主基金會（NED）撥款給職工盟長達20年。2020年，NED旗下的美國國際勞工團結中心獲撥款港幣272.3萬元，給予香港合作夥伴協助成立新工會。

職工盟教育基金當年的財務報表顯示，總收入暴增近1200萬元。報導以此質疑職工盟涉嫌勾結外國勢力，並稱執法部門正循危害國安方向全面調查。