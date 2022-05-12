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香港電台撤節目顧問團 被指拒聽民意 方便執行政治任務

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

已存在近30年、成員包括民意代表的香港電台節目顧問團，被香港電台以精簡諮詢架構為由撤銷，上屆任期於4月底結束後已停止運作。有顧問團成員認為，此舉反映港台不願意再聆聽民間聲音；傳媒學者梁麗娟則指出，新時代下的港台，政策均由上而下，無須再廣納民意，令港台的政治任務更清晰。 

法廣網報導，最後一屆港台節目顧問團有140人，成員來自學術界、社會服務界、醫療服務界、文化演藝界、工商界、建築規畫界、信息科技界、法律界、會計界、教育界、體育界及區議會代表等，以便收集社會不同界別人士對該台節目及未來發展的意見，使服務更臻完善。但港台10日午宣布，顧問團於上月底完成任期後已停止運作，強調該台仍有多個渠道收集社會不同界別人士的意見，包括受眾調查、網上問卷調查、焦點小組討論及座談會等。

節目顧問團近年每年召開公開會議一次，但空降的廣播處長李百全自去年3月上任後，一直沒有召開會議，現時官網存盤只有2020年12月的公開會議的紀錄，顧問團成員名單亦已屏蔽。

根據會議發言紀錄，顧問團成員網羅民主派和建制派人士，前者包括被指觸犯國安法的前地區議員楊雪盈、袁嘉蔚、何啟明等；民研學者鍾庭耀、少數族裔學者碧樺依、傳媒學者李立峯等；亦有前社會福利界立法會議員邵家臻、前信息科技界立法會議員莫乃光等、前民協區議員等。面對李百全上任後不作解釋而抽起多個節目和要求預先審查節目，顧問團14%成員去年連署聲明，批評李整肅港台電視部的節目內容，漠視對港台編輯自主和新聞自由的承諾，違反港台約章，對此感到憤怒。

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟指出，對新時代的香港電台而言，顧問團已完成歷史責任，沒有存在需要，因為節目以後的政策都是由上而下，處長領導，毋須再廣納民意。她預言，港台的政治任務將更清晰。

1928年創辦的香港電台，是港府部門之一，但強調是香港的公共廣播服務機構，1997年香港回歸後屢受親北京和建制派人士批評，以「咬主人的狗」來指摘該台批評港府政策，曾空降三名政務主任當儼如台長的廣播台長職務，但稍有縮少該台編輯自主空間的舉動，均受輿論批評；及至李百全上任，大肆刪改港台敢言而屢屢獲獎的節目，並一改過往向公眾交代的文化，聲稱這屬港台內部事務而拒絕面向公眾。

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