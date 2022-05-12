抵港令解禁 國泰上月客量升82% 下月增美澳紐航班

香港國泰航空公布4月份載客量數字為4萬823人次，較去年同期增82.2%。（中新社資料圖片）

港府自本月起再度放寬航班熔斷機制及機組人員的防疫 安排，國泰航空主席賀以禮表示，會重新調配航班和安排人手，預計未來一至兩周內公布暑假航班安排，另相信未來數月的客、貨運量會大幅增長。他又對香港 國際航空中心的地位投下信心一票，認為航空樞紐是重大且長期的定位，但坦言香港在航空業恢復上落後於其他市場。

大公報報導，國泰昨日舉行周年股東大會，由於第五波疫情 影響，國泰管理層在3月的年度業績記者會曾說，自2月起每月重新燒錢10億至15億港元（約1.27至1.9億美元）。但國泰顧客及商務總裁林紹波最新估計，隨著運力逐增，目標未來數月將營運現金消耗減至每月少於5億元。

國泰同時公布上月營運數據，受惠港府4月起解除客機航班從9個國家抵港的禁令，及抵港旅客檢疫期減至7天，國泰上月客運量按年增長82.2%至4.08萬人次，載客率提升31.5個百分點至55.6%。至於客運運力亦較3月增長25%，惟仍僅為疫情前水平的約2%。

林紹波稱，在防疫措施認可的情況下，未來數月會積極增加航班，其中自下月初起每日均有往來香港及倫敦希思羅的航班，亦將恢復或增加往來美國、澳洲、紐西蘭及印度等多地的航班。