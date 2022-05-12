我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

疫下家庭暴力升 虐兒案年增逾45% 施虐者多為家長

香港新聞組／香港12日電
受到疫情影響，香港去年虐兒、家庭暴力等罪案趨嚴重。（中新社資料照片）
受到疫情影響，香港去年虐兒、家庭暴力等罪案趨嚴重。（中新社資料照片）

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年被揭發生涉嫌虐兒事件，引起社會對監管相關機構及社會上舉報虐兒機制的關注。社會福利署最新的保護兒童資料系統統計報告顯示，去年有1367宗虐兒新呈報，比2020年升逾45%，當中以身體傷害/虐待類別占最多，達43.4%，其次為性侵害，占32.8%。施虐者中，最多為受害兒童的家長，其次是同學、朋友和陌生人。

綜合香港01、晴報報導，疫情下學校停課，市民留家抗疫，家庭成員間「困獸鬥」，虐兒、家庭暴力等罪案趨嚴重。警方公布最新罪案數字，今年首季錄得1萬3866宗罪案，較去年同期跌6.2%。

警方表示，去年香港暴力罪案減至1840宗，跌幅約1成。但今年首季已錄得7宗兇殺案，除較去年同期增3宗，升幅75%，其中5宗涉及家庭或親屬間的暴力。虐兒案件則共有245宗，增加29%，涉及侵害兒童性罪行及侵害兒童人身罪行的案件，分別增43%及17%。

社署亦透露，今年首3月共錄得379宗虐兒個案，較去年同期的279宗增35.8%，當中身體傷害占近半的170宗，性侵犯的則有125宗。社署稱，去年呈報的新虐兒個案共1367宗，比前年增約45.4%，當中身體傷害或虐待占逾4成，性侵犯占約三分一，疏忽照顧占2成；12至14歲受害兒童占整體約四分一，0至2歲亦占近14%。

施虐者身份方面，家長占達59.9%，同學或朋友、陌生人分別占約1成，而去年約65.7%虐兒事件的風險因素相信與施虐者有關，當中約一半源於施虐者缺乏育兒技巧。

香港基督教女青年會服務總監（幼兒教育、兒童及家庭服務）伍偉湛相信，疫情與數字增長有一定關係，因兒童長留在家，致家長要長時間照顧，壓力大增，易生打罵或獨留兒童在家等情況。他指，家長在有需要時應主動聯絡親友或鄰居求助，包括協助照顧子女，也要想辦法宣洩自己的情緒及壓力，必要時應暫時離開現場，免讓情緒升級。

另疫下詐騙案亦增，首季錄5378宗詐騙案，較去年多29%，當中逾7成為網上騙案，涉網購、求職、投資和電話騙案，升幅介乎28%至逾3倍不等；而援交騙案和網上情緣騙案雖較去年少12.6%和2%，但涉款均升逾3成，分別達1430萬元及1.8億元；首季亦有432宗勒索案，增長28.6%，單是裸聊勒索已增加104宗至348宗。

香港 性侵 疫情

上一則

北京一公司每5分鐘就要掃臉 員工居家辦公不敢如廁

下一則

過橋米線肉片厚度 雲南官方訂標準「限0.2公分以內」

延伸閱讀

阿拉米達縣警長拚連任 屋崙華埠造勢

阿拉米達縣警長拚連任 屋崙華埠造勢
攔路打劫大麻運鈔車 FBI退錢 聯邦似不再重辦大麻銷售

攔路打劫大麻運鈔車 FBI退錢 聯邦似不再重辦大麻銷售
住戶怕怕 好萊塢公寓 同一竊賊1周連偷3次

住戶怕怕 好萊塢公寓 同一竊賊1周連偷3次
酒店收容囚犯再作案 紐約新鮮草原犯罪率激增

酒店收容囚犯再作案 紐約新鮮草原犯罪率激增

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因