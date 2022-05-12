90歲榮休主教陳日君被捕 教廷關切 美國務院強烈譴責

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 警方以涉嫌「勾結外國勢力罪」違反國安法逮捕90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人，教廷昨天對陳日君被捕表達關切。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨天也表示，美方對此發出強烈譴責。

教廷發布簡短聲明說：「教廷獲悉陳日君樞機被捕消息後感到關切，正密切關注情勢發展。」

港媒報導，普萊斯昨天在記者會上指出：「香港當局再次表明，他們將採取一切必要手段扼殺異議，並且削弱受到保護的權利及自由。」

另據明報報導，中國政府與梵蒂岡主教任命協議9月到期，在續期不足半年發生港警拘捕陳日君事件。天主教香港教區截稿前對事件未正式回覆。香港教區神父羅國輝表示，歷史上主教被捕「多得很」，形容香港與內地現在「冚埋一張被」（同蓋一條被子）。

據報導，陳日君歷年高調爭取普選，如佔中前夕發起毅行爭普選，及後與佔中三子等到警署自首。他多年在支聯會六四 集會前辦祈禱會，去年維園燭光集會被禁，陳也在六四主持彌撒。特首林鄭月娥及候任特首李家超是天主教徒，羅國輝說雖然過去一段時間外界聽到天主教徒幾個字會「驚」，「暴雨中見到的真情，路遙知馬力，日久見人心，是天主給我們的禮物」。

報導稱，專門研究中梵關係的美國新罕布夏州大學副教授李道明表示，多年來梵蒂岡及教廷高層都避免直接批評北京，以免進一步收窄內地及香港宗教自由，至於陳日君事件會否影響協議，他說要視乎陳被捕會否擴大至其他香港及內地的宗教領袖或活躍人士。一直研究天主教事務的加州大學爾灣分校社會學博士生莫哲暐說，陳被捕事件會令教廷內部對主教協議的反彈壓力加大，陳獲保釋，壓力會減低，未必影響協議。

報導引述李道明說，樞機主教常被形容是「教會內的王子」，因為他們地位僅次教宗 ，是教宗的顧問，也有權互選新教宗。他說，冷戰時期，雖然天主教會領袖拒絕接納共產政權被捕，例如捷克布拉格的貝蘭樞機、上海教區首任中國籍主教龔品梅因拒絕參加愛國會被捕入獄，歷史上樞機被捕較少。