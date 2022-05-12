違香港國安法 何韻詩、陳日君等5人被捕 4獲保釋

「612人道支援基金」信託人之一，何韻詩11日被捕。（路透）

香港 2019年示威抗議後泛民主派成立的「612人道支援基金」，傳出5名信託人歌手何韻詩、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、許寶強、大律師吳靄儀及何秀蘭因為涉及違反《香港國安法》，最近兩天先後被捕。前4人在昨天深夜前獲准交保候傳。何秀蘭則原本正在還押當中，昨天在獄中被捕。

歌手何韻詩、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人因為涉及違反《香港國安法》，最近兩天先後被捕。（取材自微博）

綜合港媒報導，警方指他們涉嫌請求外國或者境外機構對香港實施制裁，危害國家安全，罪名是涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」。除何秀蘭之外，4人曾被帶到不同警署問話，稍早時獲准交保候查，但要交出所有旅行證件。

據報導，嶺南大學文化研究系前客席副教授許寶強10日晚間是在機場被捕，他當時準備前往海外擔任大學訪問學者；吳靄儀是立法會前議員。警方向媒體表示，被捕4人年齡在45至90歲之間，相關拘捕行動仍然繼續。按照慣例，警方一般不會公布被捕者姓名。

2019年，泛民主派發起大規模遊行 ，反對港府修訂逃犯條例；同年6月，示威活動演變成為「反送中 」運動，期間示威者不斷與警方爆發衝突，許多人被捕。泛民政黨及團體其後成立相關基金，透過籌款協助「反送中」被捕示威者，比如聘請律師及打官司，提供人道支援的基金，包括醫療、心理、精神及其他有關援助。但這個基金遭港府指為「黑暴基金」。

港區國安法實施後，2021年8月18日，「612人道支援基金」公布停止接收新支援個案，而且不再使用託管人真普選聯盟的銀行帳戶，祕書處也於同年10月31日解散。真普聯於2013年3月由泛民政黨及團體組成，目標是推動香港行政長官和立法會實現「雙普選」。

香港警方早在2021年9月就發出新聞稿指出，正在調查「612人道支援基金」涉嫌違反《香港國安法》或其他法例，包括捐款組織或捐款人是否涉及勾結外國勢力。這次行動是調查展開後首次拘捕。