售MIRROR演唱會天價假門票 20歲港男被捕

香港人氣男團MIRROR演唱會一票難求，衍生假票騙案。（取材自微博）

香港 人氣男團MIRROR掀起香港久違、甚至前所未有的追星熱潮，其演唱會一票難求，衍生大量天價「黃牛黨」及假票騙案。有「鏡粉」8日晚以1萬元（港幣，下同，約1273美元）購買兩張門票，交收期間發現是假票，騙徒其後落網。

明報報導，網上拍賣 平台有人每張票索價1.2萬至1.8萬元，更要求先付3000元「訂金」；有「鏡粉」高價徵求門票，聲稱「拒絕黃牛」，惟仍願意每張付3000至4500元不等。

據報導，29歲女事主日前經社交平台聯絡賣家，以1萬元購買兩張MIRROR演唱會門票。事主由丈夫陪同，相約賣家8日晚10時在港鐵長沙灣站，一手交錢一手交票，事主在信封取出門票，發現為影印本假票，即搶回其中3500元，賣家挾餘款逃去，經一輪追截將他擒獲，並取回6000元，另有500元不知所終。警方接報到場調查，在賣家身上檢獲另外兩個載有共4張偽造門票的信封，以涉嫌以欺騙手段取得財產及管有虛假文書拘捕20歲姓蘇男賣家。

報導稱，MIRROR將於7月25日起舉行10場演唱會，票價分為1280元、880元及480元，上月29日第一輪優先訂票後，本月12日將有第二輪優先訂票。網上拍賣平台可見大量帳戶放售聲稱門票，同時亦有大量「鏡粉」發文徵求門票。

報導說，去年5月MIRROR舉行演唱會，有傳媒報導有「鏡粉」在某平台光顧「黃牛黨」，以郵遞收件，惟發現郵件被寄到其他地址，且有人冒認收件，最後因無法討回郵件而報警；當時有網民認為這是「賣家寄回畀自己」扮寄出的騙局。事主估計賣家發覺可放更高價才出此下策，最後賣家於平台表示「沒票會全數賠」，事主最終無損失。

MIRROR是香港男子天團，12名成員都是2018年ViuTV選秀節目《Good Night Show全民造星》的參賽者，賽後由ViuTV在後來的MIRROR經理人「花姐」黃慧君建議下簽約成團，團隊名稱意指鏡子可反映成員真實的面貌，同時多面鏡子可以反射無限可能性。MIRROR接拍廣告數量一度達到香港市場7成。