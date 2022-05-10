港連3天確診少於300例 火鍋群組增至12人 專家促停業

香港餐飲聯業協會認為，食肆不應再設「熔斷機制」。圖為餐廳用餐民眾。（中通社）

元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋群組患者增至12人，1名廚師快測陽性。衞生防護中心指，廚師已打3針，8日喉痛轉陽，因他5日後已無上班，故有機會是在社區感染；目前48名員工尚有3人未有檢測 結果，不排除續有個案。

晴報報導，對火鍋店毋須停業，中心指店內環境樣本全屬陰性，故只要求大清洗。惟專家倡應停業最少一周，且考慮日後除口罩 的處所需持快測陰性才能進出；惟餐飲業界反對設「餐廳熔斷機制」。

昨多233人確診再創新低，惟火鍋群組再多1名廚師快測呈陽。傳染病處主任張竹君指，廚師已打3針，5日最後上班，前2天仍有做快測，一直陰性，直至8日才快測轉陽。因他與群組其他患者爆發日有一定距離，仍待病毒基因分析確認是否同源，不排除他在社區感染。

至於在1日與患者同時段光顧的192名食客，有138人核酸陰性，其餘未做檢測或未有結果；而48名員工中，44人已證陰性，3人仍待檢測結果，不排除再有新個案。

對該店未需停業，張指染疫食客集中上周日早上光顧，且店內環境樣本陰性，暫找不到環境因素導致傳播；且染疫食客均坐在中央位置，相信屬短距離空氣傳播，只要求食肆大清洗。她補充，決定食肆是否停業，要按店內是否有真正傳播、感染人數、座位距離等作判斷；一般而言要求確診者的同住者，或曾在傳染期一同用膳人士接受隔離。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷料，香港 每日確診將維持在百多至200宗，惟食客若只打2針，隱形患者仍可能播毒，倡在當局考慮需「除口罩」處所，要持快測陰性證明才可出入。曾指，爆疫火鍋店最少應停業一周，找出有無更多客人染疫，倘無新個案才再復業。

香港餐飲聯業協會會長黃家和反駁，食肆已用「安心出行」，且全港接種率高，不應再設「食肆熔斷機制」，除非已有大規模社區爆發或新變種，否則毋須「一刀切」要求停業。

香港昨天新增233例確診，其中200例屬本土病例，是連續3天少於300例確診。另外，過去24小時只通報1人染疫死亡。第5波疫情至今累計9134人染疫死亡，死亡率0.765%。