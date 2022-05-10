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會晤李家超 中聯辦：推動京對港全面管治權

香港新聞組／香港10日電
李家超（左）到訪中聯辦，中聯辦主任駱惠寧到場迎接。（中通社）
李家超（左）到訪中聯辦，中聯辦主任駱惠寧到場迎接。（中通社）

候任特首李家超昨先後拜訪4個中央駐港機構。中聯辦主任駱惠寧表示，中聯辦會推動落實中央對港全面管治權，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。此次發稿內容，不同於五年前向特首林鄭月娥道賀。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，這反映中央日後在香港發展上將扮演相當重要角色，在涉國家利益和安全的問題上有更多指導。

明報報導，李家超昨午到訪中聯辦，中聯辦主任駱惠寧和副主任陳冬在門外迎接，李家超逗留約半小時後離開。

中聯辦在會面後發稿引述駱惠寧表示，今次特首選舉展現「香港特色民主發展道路的正確與光明前景」。他表示，香港在內地「十四五」規畫有重要功能和定位，只要新一屆特區政府和社會各界把握歷史機遇，發揮自身優勢，一定能實現更大作為。他強調中聯辦將貫徹執行「一國兩制、港人治港」和高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的憲制秩序，推動落實中央對港全面管治權，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。

據報導，五年前林鄭月娥當選特首後拜訪中聯辦，當時中聯辦發稿，時任主任張曉明祝賀她高票當選，並稱全力支持特首和特區政府依法施政，篇幅明顯較短。

報導引述劉兆佳說，今次是中央全面行使管治權並取得成效後首場特首選舉，認為中央日後在香港發展上將扮演相當重要角色，在涉及國家利益及安全和一國兩制全面準確實施的問題上，中央將作出更多指導。他強調中央不是主導香港發展，涉及香港自治的事務仍會繼續由港府自行處理。

報導稱，林鄭月娥5年前當選翌日先落區，在選後第3日才到訪中聯辦。候任特首辦回覆李家超是否有計畫落區及與非建制派會面時表示，會按情況以不同方式與市民或團體交流。劉兆佳認為李家超先到訪特首辦、終審法院和立法會，「是走一條梁振英和林鄭月娥之間的路」，避免外界批評他事事聽命於中央，亦不想予人感覺他不夠重視中央。

報導說，新華社昨亦發表評論，提到維護國家安全是一國兩制核心要義，期望新政府維護國家主權、安全和發展利益，防範國安風險，強調確保「一國」的安全底線後，「兩制」才有更充分的活力和空間。

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