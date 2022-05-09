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黃介正：香港最壞變「一國一制」 港澳條例有修法挑戰

記者陳政錄／即時報導
淡江大學國際戰略研究所副教授、國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正。記者陳政錄攝影
淡江大學國際戰略研究所副教授、國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正。記者陳政錄攝影

面對香港特首選後的台港關係變局，淡江大學國際戰略研究所副教授黃介正9日指出，若從最悲觀的角度來看，香港可能走向「一國一制」，在此之下，對台灣最壞的情況，是由於中國推動粵港澳區域融合，導致現行港澳條例面臨客觀的修法壓力，「這是我們很大的挑戰，所以要未雨綢繆」。

中華港澳之友協會9日舉辦「香港特首選舉後的台港新情勢」座談會。黃介正首先說明，依照憲法，香港與台灣是一個特殊的關係，既非外國領土，也跟中國其他省分完全不一樣；另一方面，雖從台灣視角，「一國兩制」也許是毒蛇猛獸，但香港人可能認為，如何保有可接受的「一國兩制」、讓北京越管越少才是最好的。

在此之下，黃介正認為，若從最悲觀的角度來看，此次香港特首選舉，可能導致走向「一國一制」，尤其在中國推動粵港澳區域融合的客觀條件下，新任特首能否頂住壓力、和港人對話值得觀察。

黃介正直言，他心中看到最壞的情況，就是未來港澳條例，可能面臨中國推動粵港澳融合下客觀的修法壓力，這是很大的挑戰，政府需要事先未雨綢繆。

中央大學助理教授吳峻鋕指出，從中共黨媒評論文章、新任香港特首李家超政綱內容觀察，基本上香港未來的命運，將受制於北京駐港機構的指揮，未來執政重點應是全力維穩、推動基本法23條立法，經濟部分已非重點。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳也坦言，這次警界出身的李家超當選特首，顯示在不同時期，香港領導人的不同特質。

他認為，未來五年對香港局勢有幾個觀察重點，一是在政治上，雖基本法允最終走向普選，但在中國當局出手後，香港選制應不太可能出現改變，並應會力推完成23條立法；再來經濟社會上，反送中後，如何撫平是一個漫長的工作，另香港貧富差距、居住問題和香港國際化角色是否滑落，甚至被取代也值得關注。

中華港澳之友協會5月9日舉辦「香港特首選舉後的台港新情勢」座談會議。記者陳政錄攝...
中華港澳之友協會5月9日舉辦「香港特首選舉後的台港新情勢」座談會議。記者陳政錄攝影

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