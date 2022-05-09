我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

演員秦怡百歲過逝 蔣介石看過她的戲、周恩來讚她最美

台港交流恐惡化？張五岳：應是兩岸關係的機會之窗

記者陳政錄／台北報導
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。記者陳政錄攝影
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。記者陳政錄攝影

香港第六屆特首由中共中央支持、警界出身的李家超當選，將於7月1日就職，對於外界關注台港交流恐進一步惡化，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日強調，從歷史大多數時期來看，台港關係應比兩岸關係更靈活、多樣，現在落後並不符合常態。因此，他呼籲兩岸仍應將台港關係視為「機會之窗」，秉持「以民為本，強化交流」的理念持續推動。

中華港澳之友協會9日舉辦「香港特首選舉後的台港新情勢」座談會。對於台港關係，張五岳列舉，2008年兩岸直航前，往來多依靠香港中轉，2011年台港搶先互設具公權力性質的派駐機構，甚至所謂「九二共識」，都是香港會談的產物，顯示台港一直是兩岸關係發展的「機會之窗」。

但隨近年兩岸關係生變，台港雙方派駐機構因政治因素無法進行人員派遣，相較中國在台仍有海貿會、中國機電商會，台灣在中國也有台旅會、外貿協會派駐，張五岳直言，台港反而先遭受池魚之殃，呈現落後於整體兩岸關係的「非常態性」發展。

因此，在本次香港特首選後，雖北京當局可能推動香港基本法23條立法、強化維穩，但張五岳說，從歷史背景、台灣現行港澳條例定位來看，台港關係作為兩岸機會之窗的機率仍然存在。

在此之下，從中華港澳之友協會等民間單位的角度，他呼籲兩岸應秉持「以民為本，強化交流」的理念，持續推動台港關係發展，讓交流中衍生的問題、人民權益福祉受到公權力的適當保障，未必要上綱到政治定位。「台港關係不應當放棄任何希望，這是我們的主要期待。」

日本戰略研究智庫（JFSS）研究員廖雨詩指出，在反送中事件後，台灣政府執行援港專案、設台港服務交流辦公室，雖是善意，但被港府認為是干涉，導致台港關係進一步惡化，若從日本經驗來看，台灣或可調整相關作法或執行專案的名稱，並增加民間機構的操作空間，或有助於降低敏感性，為衝突解套。同時，也可以善用民間團體進行政策溝通，降低民眾對港人來台的疑慮。

淡江大學國際戰略研究所副教授黃介正也提到，雖兩岸關係現階段確實有困難，造成香港派駐機構受限，但對於港人服務，台灣片面可以執行，可藉由先進科技處理的部分，還是要盡力去做，並以彈性思維處理，而不應把香港當成可以「攬炒」、給北京難堪的工具，這樣「我們的心跟香港就遠了」。他同樣以八字總結，未來台港關係上，應「好事多做，惡言不出」。

中華港澳之友協會5月9日舉辦「香港特首選舉後的台港新情勢」座談會議。記者陳政錄攝...
中華港澳之友協會5月9日舉辦「香港特首選舉後的台港新情勢」座談會議。記者陳政錄攝影

香港 北京 日本

上一則

掃街、掃樓、敲門…上海最後攻堅「1人陽全樓轉運」

下一則

黃介正：香港最壞變「一國一制」 港澳條例有修法挑戰

延伸閱讀

新聞評論／香港特首選舉後 至少盪出3圈漣漪

新聞評論／香港特首選舉後 至少盪出3圈漣漪
李家超當選香港特首 陸委會：持續推動台港交流

李家超當選香港特首 陸委會：持續推動台港交流
香港特首當選人李家超：優先處理房屋問題 並非政改

香港特首當選人李家超：優先處理房屋問題 並非政改
李家超當選香港特首 奪得1416張支持票 支持率99.2%

李家超當選香港特首 奪得1416張支持票 支持率99.2%

熱門新聞

有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡